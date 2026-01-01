Veľké zmeny pre budúcich manželov: Týkať sa majú spoločného majetku! Predmanželská zmluva ako z amerických filmov?

BRATISLAVA - Všetci manželia, ktorí doteraz mali svadbu, poznajú pojem bezpodielové vlastníctvo. To vzniká automaticky po svadbe a v skratke sa týka všetkého majetku, ktorý nadobudli druhovia po svadbe - ten je spoločný. No BSM, ako sa v skratke podiel nazýva, by mal čoskoro skončiť. Zmeny však ešte musia prejsť parlamentom.
S pojmom bezpodielové spoluvlastníctvo sa v súčasnosti stretol asi každý. V skratke definuje, že všetok majetok, čo vznikol po svadbe partnerov, je spoločný, pričom nezáleží na tom, kto naň zarobil alebo ho zaplatil. Aj keď BSM, ako ho všetci nazývajú, za bežných okolností nepredstavuje žiaden problém, tie nastupujú pri rozvode. Nadobudnutý majetok sa totiž začne spätne riešiť, čo v mnohých prípadoch spôsobuje spory, konflikty, súdne procesy, ktoré môžu trvať roky. V súčasnosti sú však avizované veľké zmeny, ktoré by sa mali dotknúť práve BSM. To by malo totiž v podobe, ako ho poznáme, skončiť. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.
BSM by podľa návrhu nového Občianskeho zákonníka, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR, skončilo a nahradil by ho pojem spoločné imanie manželov. Podľa neho by spoločný majetok manželov zostal tak, ako doteraz, avšak podľa zákona by si po novom mohli nastaviť aj vlastné pravidlá, na základe tzv. predmanželskej dohody. Prostredníctvom nej by sa mohli pred svadbou dohodnúť, že nehnuteľný majetok ostane po rozvode vo vlastníctve jedného z nich. Prostredníctvom dohody by si tak dopredu dohodli, čo bude po svadbe spoločné a čo oddelené.
Odkedy majú zmeny platiť?
Podľa navrhovanej právnej úpravy sa môžu manželia alebo snúbenci dohodnúť aj na zmluvnom imaní. Ak zmluvu uzatvárajú snúbenci, zmluva nadobúda účinnosť uzavretím manželstva. Zmluvný majetkový režim by bolo možné kedykoľvek počas trvania manželstva meniť. Zmluva musí mať buď formu notárskej zápisnice alebo musí byť autorizovaná advokátom. Spoločné imanie manželov by zaniklo zánikom manželstva, to je smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho alebo rozvodom. Zrušiť spoločné imanie manželov počas trvania manželstva by bolo možné zo závažných dôvodov a v prípade, že jeden z manželov začne podnikať.
Nešlo by však o povinnosť manželov takúto dohodu si spísať a podpísať, pôjde o dobrovoľný záujem. Ak niekto takúto zmluvu nebude chcieť podpísať, nebude musieť. Dôležité je tiež povedať, že prostredníctvom zmluvy sa nebudú riešiť vzťahy, partneri si tam tak môcť dať podmienky o pridelení majetku v prípade nevery, zdravotného stavu či vonkajšieho vzhľadu. Nepôjde tak o predmanželskú zmluvu, ako ju poznáme z amerických filmov. Posledné slovo však bude mať parlament, ktorý musí navrhované zmeny schváliť. Návrh zákona predpokladá účinnosť od 1. júla 2027.