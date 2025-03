POTVRDENÉ: Eduard Chmelár je zamilovaný... Zbalil exmanželku podnikateľa Majského (†78)

Eduard Chmelár a Diana Štrofová na galavečere Krištáľové krídlo (Zdroj: Ján Zemiar)

V nedeľu sme vás na Topkách informovali, že sa politický analytik Eduard Chmelár ukázal v spoločnosti, presnejšie na odovzdávaní cien Krištáľové krídlo, po boku ženy. A nie len tak neznámej. Držal sa za ruky s expolitičkou Dianou Štrofovou. Dvojica si užívala skvelú atmosféru, nechýbali úsmevy ani nežné gestá.

Spolu sa objavili už aj na pohrebe Dušana Čaploviča. Nikomu však nebolo jasné, či tvoria pár alebo nie. Aktuálne Chmelár potvrdil všetky špekulácie pre portál pluska.sk. „Áno, sme spolu a je nám dobre. Je to čerstvé, len niekoľko týždňov, ale poznáme sa dlhé roky. Ďakujem za záujem, ale nemyslím si, že moje súkromie je až také zaujímavé,” priznal Chmelár.

Kto je Diana Štrofová (rod. Dubovská)?

V roku 1991 sa zúčastnila súťaže Miss Slovensko. O 9 rokov neskôr sa vydala za podnikateľa Jozefa Majského. Stala sa tak v poradí už jeho treťou manželkou. Ich manželstvo netrvalo dlho. Začiatkom roka 2002 sa odsťahovala od manžela a v roku 2003 ich oficiálne rozviedli. Sama však dlho nebola – už na jeseň 2004 sa vydala za Čecha Jana Štrofa. Ani toto manželstvo jej však nakoniec nevyšlo. Pôsobila aj ako poslankyňa Národnej rady v rokoch 1998 – 2002, keď bola zvolená za Stranu občianskeho porozumenia.

V nasledujúcom volebnom období, od roku 2002 do 2006, zastávala poslanecký mandát za Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). Počas tohto obdobia viedla Stálu delegáciu NR SR do Zhromaždenia Západoeurópskej únie a zároveň bola členkou Zahraničného výboru NR SR a Stálej delegácie NR SR do Parlamentného zhromaždenia NATO. V parlamentných voľbách v roku 2006 opäť kandidovala za ĽS-HZDS, avšak do parlamentu sa nedostala. Napriek tomu po nástupe novej vlády získala post štátnej tajomníčky na ministerstve zahraničných vecí.