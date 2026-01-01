Tvrdé slová po nehode s alkoholom: Majerský bráni kolegu z KDH a hovorí o neľudskom lynči

BRATISLAVA - Dopravná nehoda poslanca KDH Martina Šmilňáka, po ktorej mu polícia namerala alkohol, vyvolala silnú politickú aj spoločenskú reakciu. Zatiaľ čo Šmilňák avizoval prevzatie osobnej politickej zodpovednosti, jeho kolega z poslaneckých lavíc sa ho verejne zastal a ostro kritizoval spôsob, akým sa o celej kauze diskutuje.
Na vyjadrenia a tlak verejnosti reagoval poslanec Národnej rady SR za KDH František Majerský. V rozsiahlejšom statuse na sociálnej sieti uviedol, že napriek nulovej tolerancii k alkoholu považuje trest pre Martina Šmilňáka za viac než dostatočný. „Nech sa na celú situáciu pozerám z akéhokoľvek uhla – a to hovorím ako človek s nulovou toleranciou k alkoholu – som presvedčený, že trest pre Martina je už dávno viac než dostatočný,“ napísal Majerský.
Majerský v statuse otvorene hovorí o enormnom mediálnom tlaku, ktorému je jeho kolega vystavený. Podľa jeho slov často prekračuje hranice slušnosti a spravodlivosti. „Je vystavený enormnému mediálnemu tlaku, často až nechutnému, neľudskému lynču, ktorý nemá so spravodlivosťou absolútne nič spoločné,“ uviedol poslanec. Zároveň upozornil na to, že verejná diskusia podľa neho zabúda na základný rozmer celej kauzy – ľudskosť.
Jedna chyba, ktorá prekryje všetko ostatné
V statuse Majerský pripomenul aj samotné okolnosti nehody. Zdôraznil, že Martin Šmilňák z miesta neodišiel a nesnažil sa vyhnúť zodpovednosti. „Martin z miesta nehody neutiekol. Nesnažil sa vyhnúť zodpovednosti, nevyhováral sa, nehľadal skratky. Postavil sa k celej veci čelom, so všetkou vážnosťou a pokorou, ktorú si situácia vyžadovala,“ napísal.
Majerský sa vo svojom vyjadrení dotkol aj širšieho problému verejného priestoru a politiky. Poukázal na to, že podľa neho jedna chyba často zatieni dlhoročnú prácu a dobré skutky. „Môžete urobiť sto dobrých vecí, no jedna chyba ich všetky prekryje,“ odkázal s tým, že najhlasnejšími kritikmi sú často tí, ktorí sami nikdy neniesli zodpovednosť za vlastné zlyhania.
Na záver poslanec František Majerský adresoval Martinovi Šmilňákovi aj osobný odkaz. Vyjadril mu podporu a zdôraznil, že ho naďalej považuje za slušného človeka, ktorý urobil vážnu chybu, no nezľakol sa jej dôsledkov. „Pre mňa je Martin dobrý človek. Odborník. Slušný chlap, ktorý spravil vážnu chybu – ale nezľakol sa jej dôsledkov,“ uzavrel Majerský.
Šmilňák prijme osobnú politickú zodpovednosť
Martin Šmilňák prijme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť. Oznámil to vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa zároveň ospravedlnil.
„Všetkým vám dnes dlhujem ospravedlnenia a prosím o odpustenie. Celý život som pracoval s mladými a zvlášť ma mrzí, že som pohoršil. A keďže politici majú byť zodpovední, tak v najbližších dňoch prijmem aj osobnú politickú zodpovednosť,“ uviedol Šmilňák vo videu.
K dopravnej nehode Šmilňáka došlo v nedeľu popoludní medzi obcami Gaboltov a Sveržov. Polícia mu po zrážke s jelenicou, ktorá uhynula, namerala 0,48 promile alkoholu v krvi. Šmilňákovi zadržali vodičský preukaz. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove.