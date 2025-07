Vášáryová DRSNE o Menšíkovi: Večne bol OPITÝ, rozprával HLÚPE vtipy a SMRDEL od... to nemyslí vážne!

Magda Vášáryová spomína na Vladimíra Menšíka. (Zdroj: archív)

PRAHA - Slovenská herecká legenda Magda Vášáryová (76) prehovorila o skutočnom zákulisí legendárneho filmu Markéta Lazarová. A hoci ide o jeden z najuznávanejších filmov česko-slovenskej kinematografie, to, čo sa dialo mimo kamier, by nevymyslel ani ten najbizarnejší scenárista.

Herečka sa po desaťročiach rozhodla otvoriť dušu a povedať pravdu o natáčaní, ktoré pre ňu bolo doslova traumou. Namiesto komfortu zažila špinu, alkohol, vulgarizmy... a pach, ktorý sa nedal ignorovať! „Každé ráno ma maskéri poriadne zašpinili. Vraj to patrí k atmosfére,“ spomína herečka na natáčanie s režisérom Františkom Vláčilom. A ten to rozhodne nebral na ľahkú váhu – Magde mal podľa jej slov rozprávať desivé historky zo stredoveku, aby sa viac bála... a popritom si ešte aj pravidelne „prihol“. „Schovávala som mu ploskačku s rumom do snehu, a on sa na mňa hneval,“ priznala otvorene herečka, ktorá alkohol odjakživa neznášala, píše český denník Aha!





No to nie je všetko! Do deja vstupuje aj legendárny Vladimír Menšík, ktorý vraj tiež prišiel na pľac neraz pod parou – a navyše zapáchal!šokuje Vášáryová.

A hoci film Markéta Lazarová patrí medzi klenoty česko-slovenskej kinematografie, samotná hlavná predstaviteľka ho odmieta sledovať dodnes! „Film, prosím, sledujte bezo mňa. Zážitky z nakrúcania sú pre mňa aj po rokoch príliš silné,“ prekvapila divákov filmového festivalu v Karlových Varoch bývalá diplomatka, keď pred rokmi otvárala premietanie zreštaurovanej verzie spomínaného filmu.