Stačí, že tam budeš stáť a dobre sa obleč! Poslankyňa KDH prehovorila o ponižovaní v klube

V popredí Andrea Turčanová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Žien je v politike stále málo, a to aj napriek ich nezastupiteľnému prínosu pre ľudí. A na Slovensku obzvlášť. Napriek tomu, že máme v parlamente historicky najväčšie ženské zastúpenie, zo 150 poslancov je iba 33 žien. A aj tie musia bojovať o svoje miesto a ukázanie kvalít. Neraz sa pritom stali v parlamente aj terčami invektívov zo strany mužov - politikov. Ako sa však ukázalo, aj v rámci jednej politickej strany sa stretnú ženy s nerovným a ponižujúcim zaobchádzaním.

Postavenie žien v politike naznačila v diskusii s názvom "Spolupráca je cesta", ktorú zdokumentoval konzervatívny denník Postoj, poslankyňa z KDH Andrea Turčanová. "Som jediná v klube KDH a povedia mi: 'Príď na tlačovku, lebo aj ženu tam treba.' Nie že povedz niečo, ale stačí, že tam budeš stáť, a dobre sa obleč," prezradila poslankyňa. Považuje to za ponižujúce a je podľa nej zlé, keď ženu vlastní kolegovia v klube neberú ako partnera, "ale berú vás ako nejaký doplnok, ktorý by mal byť – veď všetci hovoria o tej rodovej rovnosti".

Ženy sa medzi mužmi ťažko presadzujú

Turčanová pritom nepatrí v politike medzi nováčikov, ktorí sa potrebujú zviditeľniť na tlačových konferenciách. Osem rokov totiž bola primátorkou Prešova a za sebou tak má v politike množstvo skúseností. Turčanová zdôraznila, že ženy vnímajú politiku viac ako službu. "Preto sme možno viac odhodlané bojovať, aj keď sa nám nadáva, aj keď nás nepúšťajú dopredu," myslí si.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ako príklad v diskusii uviedla prípad, keď robila tlačovú konferenciu na vlastnú tému, ktorej sa venuje, no vystupovala na nej až piata v poradí. "Lebo ženy nemajú široké lakte," okomentovala s tým, že "mačovstvo" v politike odmieta. Dodala, že ženy často nemajú chuť na sebaprezentáciu, hoci je to v politickej práci dôležité. "Pre mňa je to neprirodzené, ale inak to nejde, lebo sa ťažko presadíme," podotkla a tiež naznačila, že nie vždy majú muži v hnutí ochotu počúvať ju.