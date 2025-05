Príchody na finále Let's Dance - Marianna Ďurianová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Moderátorka Marianna Ďurianová na finále Let's Dance doslova zažiarila. Televízna kráska, ktorá sa po dlhých rokoch vrátila do spravodajského kresla Televíznych novín, ohúrila nielen krásnymi šatami, ale najmä bronzovým opálením ako z Karibiku.

Pritom bola len „za rohom“. „Boli sme na predĺženom víkende na Balatone a vychytali sme nádherné počasie. Bolo 28 stupňov, takže som asi chytila aj trošku farbu,“ priznala s úsmevom Marianna, ktorá si posledné týždne zjavne užíva plnými dúškami.

Aj keď na prominentnú udalosť prišla sama, v súkromí rozhodne neosamela. Práve naopak – jej dni sprevádzajú dvaja oddaní ochrancovia, s ktorými trávi množstvo času nielen doma, ale aj na cestách. Tým prvým je jej syn Roman a druhým – štvornohý člen rodiny, ktorého si zadovážili ešte počas Vianoc.





priznala Ďurianová, ktorá sa momentálne vytešuje z nového člena rodiny. A aj keď sa jej na poli práce darí, v súkromí je sama. Po rozchode so snúbencom Romanom Doležajom, s ktorým má syna Romana, sa po jej boku totiž neobjavuje žiadny oficiálny partner.

„Nemám vedľa seba partnera a je to preto, lebo ja som sa tak rozhodla. Je to moje rozhodnutie,“ uviedla pre Topky.sk začiatkom minulého roka. Zdá sa, že Marianna má v živote presne to, čo momentálne chce – slobodu, pokoj, rodinu a oddaných ochrancov, ktorým dôveruje najviac.





Marianna Ďurianová žiarila ako bohyňa! Vrátila sa z dovolenky a pozor... Výlety v trojici (Zdroj: MS/Tomáš Hambálek)