Príchody na VEĽKÉ FINÁLE Let's Dance: TOP Ďurianová, Matyáš ako taliansky MAFIÁN a rytier Jablonský!

BRATISLAVA - V nedeľu večer sa rozhodovalo o kráľovi a kráľovnej markizáckeho tanečného parketu - koná sa totiž veľké finále 10. série šou Let's Dance. To si, pochopiteľne, nenechalo ujsť mnoho známych osobností. No a ako býva zvykom, ich príchody boli prehliadkou krásnych a zaujímavých outfitov. Pozrite, ako sa obliekli!

Zaujímavosťou však je, že najviac pozornosti nepútali ženy, ale muži...

Reč je o tanečníkovi Matyášovi Adamcovi, ktorý na záverečné kolo tanečnej šou dorazil v bielom pruhovanom obleku, ktorý by mu závidel aj Gomez z Addamsovcov a doplnil ho čiernym tričkom, ipaskom v rovnakej farbe a nápadnými slnečnými okuliarmi... Tanečník v outfite pôsobil doslova ako taliansky mafián z 90. rokov.

Za zmienku však určite stojí aj herec Jakub Jablonský, ktorý je známy svojim pozitívnym vzťahom k móde. A je v nej naozaj odvážny. Dôkazom je aj jeho outfit, ktorý vyniesol na spomínané finále Let's Dance. Dorazil v akejsi tunike, ktorú si navrstvil koženou zásterou a ruky doplnil vysokými rukavicami. Pôsobil ako nejaký rytier.

Ani ženy sa však nenechali zahanbiť. Taká Marianna Ďurianová dorazila do spoločnosti nahodená ako skutočná hviezda z Hollywoodu. Oblečenú mala trblietavú róbu, ktorá krásne obopínala jej ženské krivky a celková vizáž celý look už iba podčiarkla. Pozrite, za tento styling by sa nemusela hanbiť ani svetová celebrita.

