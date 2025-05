Vyhýbavý Sagan na finále Let's Dance: Zaskočila ho otázka o NOVEJ partnerke! Nás zasa odpoveď

Príchody na finále Let's Dance - Peter Sagan (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Cyklistická hviezda Peter Sagan síce opustil tanečnú šou tesne pred bránami finále, no ťažkú hlavu si z toho rozhodne nerobil. Na finále Let's Dance dorazil s úsmevom od ucha k uchu – až kým nepadla otázka o novej žene v jeho živote.

Peter Sagan sa objavil v hľadisku veľkého finále Let's Dance – už nie ako súťažiaci, ale ako fanúšik. A vyzeral, že si to skutočne užíva. Počas celého večera pôsobil uvoľnene a dobre naladený. „Teším sa na stoličku v publiku a na to, že si to môžem pozrieť a celé užiť z iného pohľadu,“ prezradil s úsmevom krátko po príchode.



Po boku mu stála jeho tanečná partnerka Eliška Lenčešová, s ktorou počas súťaže tvorili krásny tanečný pár. Niet pochýb o tom, že by nejedného diváka potešilo, keby im to zaiskrilo aj mimo parketu – no Eliška je už dlhší čas šťastne zadaná. Jej srdce si získal hokejista Šimon Beták, s ktorým sú už aj zasnúbení.priznala pre Topky usmiata blondínka.

Vyhýbavý Sagan na finále Let´s Dance: TAKTO reagoval na otázku o NOVEJ partnerke! (Zdroj: MS/Tomáš Hambálek)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

A keď už bola reč o svadbách a láske, prirodzene prišla na rad aj otázka pre Petra. Objavuje sa po jeho boku nejaká dáma, ktorá by si získala jeho srdce? Od rozvodu s Katarínou, s ktorou má syna Marlona, sa totiž verejne neukázal so žiadnou oficiálnou partnerkou. Ako na to zareagoval?