Marianna Ďurianová prezradila recept na tip-top figúru a prehovorila o STRIPTÍZE: Myslí to vážne?

Marianna Ďurianová bola jednou z mnohých, ktorí si nenechali ujsť dlhoočakávanú premiéru známeho muzikálu. A veru, bolo sa na čo pozerať! Predstavenie divákov nadchlo a záverečný burácajúci potlesk zaslúžene potešil zasa hercov. Marianna bola zvedavá špeciálne na jedného, pre ktorého to bola absolútna premiéra na divadelnom javisku. Prišla sa teda pozrieť...prezradila Marianna, ktorej sa veľmi páčila aj filmová verzia:



Na otázku, či ona sama niekedy navštívila striptíz, odpovedala veľmi jasne a otvorene. A ak by dostala ponuku, išla by donaha aj ona? „Nie, tam by som sa nedostala,“ odpovedala bez váhania – no so smiechom. Muzikál Donaha! je príbehom šiestich mužov, ktorí stratili zamestnanie, čím sa ocitli na okraji priepasti. Pre lásku sú však ochotní urobiť aj nemožné - hoci aj striptíz. Čo by robila Marianna, keby sa ocitla na dlažbe? „Úplne som neriešila takúto situáciu, ale ja stále hovorím, že problémy sú na to, aby sa riešili. Čiže ak by som sa v takej situácii, nedajbože, ocitla, tak by som ju riešila.“ Moderátorka nerieši len prácu, ale aj svoj výzor a treba uznať, že vyzerá tak, akoby zastavila čas. Čo všetko robí pre krásu a tip-top postavu, prezradila v rozhovore.