Šokujúce slová Dominiky Gottovej: Nechce byť viac spájaná s otcom... Vzdá sa jeho dedičstva!

Dominika Gottová (Zdroj: profimedia.sk)

Dominika sa nachádza v ťažkej situácii. Najstaršia dcéra Karla Gotta (†80) už viac ako 20 rokov žije vo Fínsku so svojím manželom Timom Tolkkim. No kým v Česku jej slávne priezvisko otváralo dvere, vo Fínsku sa stretáva s negatívnymi reakciami. Podľa webu Aha! pre ženy tam čelí diskriminácii, kvôili čomu zvažuje možnosť, že by išla na invalidný dôchodok.

Vo Fínsku sa jej dlhodobo nedarí nájsť prácu a myslí si, že je to preto, že nie je Fínka. „Zažila som to už niekoľkokrát. Volám sa Gottová a tu všetci vedia, že to nie je fínske meno, takže keď žiadam o prácu, vedia, že nie som odtiaľto. Preto som premýšľala, že by som sa pomenovala po Timovi,“ priznala Dominika podľa webu Aha! pre ženy. Doteraz si zarábala najmä prácami na brigádach. „Pracovala som v kuchyni, kde som šúpala cibuľu a čistila mrkvu a zemiaky,“ opísala.

(Zdroj: Dominika Gottová/Poslední roky s Karlem)

Dominika skúšala aj prácu servírky a chvíľu sa venovala aj pomoci cudzím štátnym príslušníkom. Pomáhala im napríklad s hľadaním práce alebo bývania. „Bolo to veľmi fyzicky náročné. Niekedy som vstávala o piatej ráno, aby som stihla byť o šiestej na polícii, kde som sa starala o prihlásenie tých prisťahovalcov,“ prezradila. Vzhľadom na svoju situáciu zvažuje, že by si zmenila priezvisko na manželovo a volala by sa Dominika Tolkki.

„O tom uvažujem už dlho. Pár rokov premýšľam o tom, že sa premenujem. Bola som hrdá na to, že som otcova dcéra, čo stále som. Ale tato už nie je medzi nami a Timo je tu,“ povedala. Aj keď život vo Fínsku je pre Dominiku náročný a finančne nákladný, nechystajú sa s manželom Timom vrátiť do Česka. Podľa nej ich tam verejnosť nevníma príliš pozitívne. „Nepremýšľali sme o tom aj z toho dôvodu, že tam nie sme u verejnosti veľmi obľúbení,“ priznala v rozhovore pre eXtra.cz.