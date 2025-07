Gottova dcéra sa vrátila na Instagram! Charlotte ako BOHYŇA: V červených šatách VYRAZILA DYCH

Karel Gott (†80) s dcérou Charlotte Ellou. (Zdroj: youtube.com)

PRAHA - Dcéra legendárneho Karla Gotta (†80) Charlotte Ella Gottová (19) sa po niekoľkoročnej odmlke vrátila na sociálne siete. A urobila to vo veľkom štýle! Na Instagram pridala zvodnú fotku v sexi červených šatách s poriadne hlbokým výstrihom. Z malej Charlotte vyrástla nádherná mladá žena.

Na prvý pohľad je jasné, že Charlotte dozrela na krásnu mladú ženu, ktorá by pokojne mohla preraziť aj vo svete modelingu. Na zábere pózuje na balkóne v elegantných červených šatách, ktoré zvýraznili jej ženské krivky. Výrazný výstrih, jemne vyfúkané vlasy a zatvorené oči – vyzerá ako z titulky prestížneho módneho magazínu!



Zaujímavosťou je, že k fotke nepridala žiadny komentár, len jednoduchý emotikon slniečka. No aj ten stačil na to, aby sa pod ňou rozpútal hotový ošiaľ. "Ruženka sa zobudila," napísal jeden z fanúšikov a pridali sa ďalší: "Krásna, tatinko musí byť tam hore hrdý."





Charlotte si prvýkrát založila Instagram ešte v roku 2021, kedy zverejnila len tri fotografie. Na jednej bola v rifliach a tričku s kabelkou, na ďalšej dokonca s rúškom. Tie však neskôr zmazala a z profilu sa vytratila. Aj napriek tomu, že sa jej otec netajil tým, že jeho dcéra má spevácky talent, Charlotte reflektory nevyhľadáva. Súkromie si stráži a na rozdiel od iných známych detí celebrít si na popularitu nepotrpí. Práve preto boli fanúšikovia z jej návratu takí nadšení!

Po pár hodinách od zverejnenia jej nový záber lajkovali tisíce ľudí. A počet sledovateľov? Ten už prekročil hranicu 108-tisíc! Zdá sa, že Charlotte má na sociálnych sieťach ešte veľký potenciál. Či ho však naplno využije, zostáva otázne. My však dúfame, že podobne dychberúcich záberov nám ukáže ešte viac.