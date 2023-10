Ivana chce z Bertramky MÚZEUM Karla Gotta (†80): Maestrovej dcére sa to nepáči!

Karlovi Gottovi by sa podľa Dominiky Gottovej rozhodnutie Ivany nepáčilo. (Zdroj: Profimedia, Facebook DG)

Ivana o svojom zámere informovala na sociálnej sieti, na profile svojho manžela Karla Gotta. „Rozhodla som sa spolu so svojimi dcérami, že pri príležitosti Karlových nedožitých 85. narodenín a piateho výročia jeho odchodu sprístupníme náš dom na ulici Nad Bertramkou. Uvidíte našu milovanú vilu autenticky tak, ako v nej môj muž žil v rokoch 1974 – 2019, teda viac ako polovicu života,“ informovala fanúšikov.

Potom ešte dodala: „Viem, že by ho tešilo, že sa náš rodinný dom otvorí verejnosti.“ Vila tiež zmení svoj názov z Bertramky na VILLA GOTT. Celý Ivanin zámer sa však vôbec nepozdáva maestrovej najstaršej dcére Dominike, ktorá sa rozhodla ozvať médiám v Česku a na Slovensku a poslala v tejto súvislosti svoje vyjadrenie.

Karel Gott s manželkou Ivanou (Zdroj: Facebook K.G.)

„Môj otec si prial, aby vilu pani Gottová nikdy nepredávala a zostala cenným domovom pre ich dcéry, moje mladšie sestry. Prečo sa teda chystá porušiť jeho prianie? Ide jej o ďalšie peniaze?“ pýta sa Gottová. „Otca nechala pani Gottová v roku 2019 pochovať na neďalekých Malvazinkách s tým, že to bude mať s dcérami blízko seba. Tým už teda nesplnila jeho prianie, aby bol pochovaný pri svojich rodičoch v Újezde u Svatého Kříže. Teraz sa z Bertramky s mojimi sestrami chystá odísť. Nerozumiem tomuto postupu,“ zamýšľa sa Dominika.

Dominika Gottová (Zdroj: profimedia.sk)

„Otec svojich fanúšikov nadovšetko miloval, urobil by pre nich prvé-posledné. Ale myslím si, že s vybudovaním múzea vo svojej vile by nesúhlasil. Už len preto, že okolo nej bývajú ďalší ľudia, ktorým by sa prívaly fanúšikov na ulici Nad Bertramkou nepáčili. Chcú mať tiež svoj pokoj a bezpečie. Opýtala sa pani Gottová na to, čo si o jej nápade myslia? Či im niekto bude garantovať bezpečnosť? Aby nemuseli mať strach o majetok?“ pýta sa Dominika.

Na záver dodala, že samotný nápad s múzeom je pekný a páči sa jej, no nemyslí si, že vhodným miestom na jeho vznik je práve spomínaná vila. Podľa najstaršej dcéry Karla Gotta by malo spomienkové miesto vzniknúť na úplne inom mieste, mimo obytnej oblasti.