Z Gottovej vily je rýchlohotel: Luxus, bazén a vírivka za 35-tisíc na noc!

Z Gottlandu je Vila Zlatý Slávik (Zdroj: svoboda&williams)

Slávikova niekdajšia vila v Jevanoch sa dostala do ponuky online platformy Airbnb a prenajať si ju môže úplne ktokoľvek – teda pokiaľ na to má, píše český denník Blesk. Interiér dnes pôsobí ako z katalógu snov: štyri spálne, niekoľko kúpeľní, veľká jedáleň s obývačkou, wellness so saunou, vírivkou a dokonca aj bazénom. Nechýba ani vínna pivnica či samostatný záhradný domček.





Vila Zlatý Slávik (Zdroj: booking.com)

Vila Zlatý Slávik (Zdroj: booking.com)

Miesto ako stvorené na rozprávkový víkend či divoký večierok! Záhrada s grilom a krytým posedením priam láka na letné párty. A v garáži je dosť miesta aj pre niekoľko áut. Niet divu, že si táto adresa opäť získava pozornosť širokej verejnosti. Vilu v roku 1930 postavil továrnik Alois Köpell a až o takmer 40 rokov neskôr sa dostala do rúk samotného Karla Gotta. Ten ju kúpil po tom, čo sa do nej zamilovala jeho mama. Práve ona v dome napokon pokojne zomrela – Slávik ju volal mamuša.Gott sa však s vilou lúčil nie raz. Po smrti rodičov ju v roku 1983 predal Miroslavovi Provodovi, ktorý ju mal financovať z pašovania luxusných hodiniek. Nehnuteľnosť ale naďalej vystupovala ako Gottova – Provod ju len „spravoval“. V roku 1996 sa spevák k vile vrátil – kúpil ju späť za 9 miliónov korún. Až v roku 2005 ju definitívne predal podnikateľovi Janovi Moťovskému (†41), ktorý z nej vytvoril slávne múzeum Gottland. Prúdy turistov z Nemecka, predaj platní, suvenírov, fotiek… vila doslova žila!To však netrvalo dlho. Po Moťovského zmiznutí vo Francúzsku v roku 2009 a následnom vyhlásení za mŕtveho bola vila predaná a prešla rukami viacerých majiteľov. A dnes? Z Gottovej legendárnej rezidencie je drahý hotel s názvom Vila Zlatý Slávik.