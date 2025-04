POSLEDNÁ ROZLÚČKA so Štefanom Kvietikom (†90): Vyprevádza ho ČESTNÁ STRÁŽ aj horská služba!

Posledná rozlúčka so Štefanom Kvietikom (Zdroj: Ján Zemiar)

Keď verejnosť zasiahla smutná správa o úmrtí legendárneho herca Štefana Kvietika, mnohí sa nechali počuť, že by si zaslúžil pohreb so štátnymi poctami, navyše v Národnom divadle, na ktoré mal umelec posledné roky ťažké srdce. Miesto napokon rodina vybrala iné.... Posledná rozlúčka sa koná v Dóme sv. Martina na Rudnayovom námestí v Bratislave.

No ponuku na pohreb so štátnymi poctami umelcovi najbližší prijali - pred katedrálou tak stojí čestná stráž prezidenta. Prví smútoční hostia sa na mieste začali zbiehať už okolo 14:00, medzi tými nechýbal syn Martin Kvietik, vdova Eva Kvietiková, vnuk Matúš Kvietik či hereckí kolegovia Peter Kočiš a Božidara Turzonovová.

Pohreb Štefana Kvietika (Zdroj: Ján Zemiar)

Zaujímavosťou je, že prišli aj muži z horskej záchrannej služby, a to na počesť filmu Medená veža. Aj pred kostolom je veľká tabuľa, na ktorej sa premietajú citácie z tohto počinu. „Kto zradí kamaráta, tomu zhnije nos, jazyk mu oblepia čierne vredy, celá tvár sa mu potom premení na riť. No! Tak si vyberte! Musíme to premaľovať,“ znela jedna z nich.

Poslednej rozlúčky sa zúčastnili aj mnohí politickí predstavitelia. Za všetkých spomeňme Andreja Danka, Lukáša Machalu, Antona Hrnka, Petra Plavčana, bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča či šéfku SND Zuzanu Ťapákovú.

Pohreb Štefana Kvietika (Zdroj: Ján Zemiar)

Pohreb Štefana Kvietika (Zdroj: Ján Zemiar)

Rozlúčka so Štefanom Kvietikom v Dóme sv. Martina. Anton Hrnko, Zuzana Ťapáková a exminister hospodárstva Ľudovít Černák (Zdroj: Ján Zemiar)

Samotný smútočný akt začal o 14:30. Ešte predtým však do Dómu púšťali len hostí, ktorí boli pozvaní a keď zostalo miesto, vstúpiť mohla aj verejnosť. S umelcom sa prišlo rozlúčiť obrovské množstvo ľudí, ktorí smútočný akt môžu sledovať aj vonku na plátne.

Pohreb Štefana Kvietika (Zdroj: Ján Zemiar)

Ako prvá sa smútiacim prihovorila Božidara Turzonovová. „Štefan drahý, odchádzaš ako jeden z posledných z veľkej hereckej školy. Odchádzaš ako jeden posledný z hereckej aristokracie,“ vyjadrila sa herečka. A na záver dodala: „Odpočinutie večné nech ti dá Pán. Zbohom, Števko a česť tvojej pamiatke.“ Ďalej mal smútočný príhovor aj Peter Kočiš.

Rozlúčka so Štefanom Kvietikom v Dóme sv. Martina. (Zdroj: Ján Zemiar)

Rozlúčka so Štefanom Kvietikom v Dóme sv. Martina. (Zdroj: Ján Zemiar)

STVR zmenila program

Verejnoprávna televízia a rozhlas dnes na počesť Štefana Kvietika zmenila program. Namiesto pôvodne plánovaného odvysiela kultové filmy Medená veža, Matka, Živý bič či filmový portrét Stretnutia. Spravodajský okruh :24 odvysiela rozhovor s Martinom Timkom z Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie Akadémie umení.

Hercovu pamiatku si uctí aj SND

Slovenské národné divadlo, ktoré bolo dlhé roky domovskou scénou Štefana Kvietika, si herca uctí na podujatí Hommage à Štefan Kvietik v máji, teda v mesiaci jeho nedožitých 91. narodenín. Okrem toho mu venujú predstavenie Vojna a mier, v ktorom stvárnil Andreja Bolkonskijho. To sa bude hrať 3. mája.