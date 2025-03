Detaily POHREBU Štefana Kvietika (†90): POCTA od prezidenta a... Napriek dávnej krivde rozlúčka v SND!

Deň so Štefanom Kvietikom na hrade Modrý kameň (Zdroj: Ján Zemiar)

Ako sme na Topkách informovali, Štefan Kvietik mal na Slovenské národné divadlo ťažké srdce. Odišiel z neho ako 60-ročný a hovorí sa, že dôvodom boli intrigy. Tento fakt môžu potvrdzovať aj slová jeho vnuka, tiež herca Matúša Kvietika. Ten prezradil, že dedo odvtedy na predstavenia do národného vôbec nechodil.

Výnimku urobil až pred pár mesiacmi, keď pri príležitosti jeho 90. narodenín zaradili do repertoáru predstavenie Vojna a mier, kde kedysi exceloval v postave kniežaťa Bolkonského. Hneď po úmrtí legendy sa začalo hovoriť o tom, že rozlúčka by mohla byť so štátnymi poctami a v priestoroch práve Národného divadla, voči ktorému roky pociťoval krivdu. Dátum poslednej rozlúčky zatiaľ nie je známy, no zdroj denníka Nový čas tvrdí, že rodina už podnikla prvé kroky.

„Rodina sa už kontaktovala nielen s divadlom, ale aj s Kanceláriou prezidenta SR. Zatiaľ nevedia, kedy bude pohreb, ale rozhodujú sa medzi piatkom a pondelkom. V každom prípade však prijali všetky štátne pocty a na pohrebe bude aj prezidentova čestná stráž, ktorá položí veniec,“ povedal zdroj z okolia Kvietika. Už v týchto chvíľach sa dokonca vo foyer novej budovy SND nachádza konfolenčná kniha s fotkou hereckej legendy.

Štefan Kvietik v inscenácii SND (Zdroj: SND)