Eduard Chmelár SMÚTI za Kvietikom (†90): Pred pár dňami boli v kontakte... TOTO ho trápilo!

Eduard Chmelár spomína na Štefana Kvietika (Zdroj: Facebook E.CH.)

V piatok nás navždy opustil herec Štefan Kvietik. Tento významný umelec, ktorý bol vzorom pre mladých hercov, ako aj pre skúsených hereckých kolegov, zostane nezabudnuteľnou súčasťou našej kultúrnej scény. S hereckým velikánom mal dlhoročný osobný vzťah aj politický analytik Eduard Chmelár, ktorý si na neho zaspomínal v dvoch rozsiahlych statusoch na Facebooku. „Je to pre mňa zdrvujúca správa. Ešte pred pár dňami sme spolu hovorili. Bol zoslabnutý, ale stále veľmi čulý, trápilo až znechucovalo ho dianie v Slovenskom národnom divadle, ale o to vášnivejšie vedel rozprávať ako veľký fanúšik športu o zápasoch, ktoré pravidelne pozeral v televízii. Tešil sa z vtáčej búdky vo svojej záhrade a ako takmer 91-ročný ešte stále dokázal pracovať vo vinici..." začal v úvode.

„Majster Štefan Kvietik nás včera (v piatok pozn.red.) večer ticho opustil. Vyrovnaný so životom, v krásnom veku odišiel do večnosti, o ktorej tak rád a tak často uvažoval. V posledných rokoch bral každý deň života ako dar a prijímal ho s vďačnosťou. Láskavý, skromný, nesmierne kultivovaný a noblesný pán, ktorý hovoril o ľuďoch len v dobrom a tých, ktorí mu ublížili, nespomínal. Nebolo takých veľa a už ani nebude. Lebo každý, kto opakuje klišé, že všetci sme nahraditeľní, nechápe, že existujú jedineční a geniálni ľudia, ktorých nahradiť jednoducho nemožno," pokračoval. „Mnohým snáď až teraz dôjde, koho sme stratili, že to bol posledný z najväčších velikánov slovenského divadla, filmu a televízie, ikonický gigant slovenskej kultúry, jeden z pilierov našej kultúrnej vyspelosti. Nebudem na tomto mieste rozoberať, že sme si tohto herca európskeho formátu vážili príliš málo, že som sa až hanbil, ako si ho Činohra SND pri príležitosti jeho 90. narodenín nedokázala dôstojne uctiť, že sme my, jeho priatelia, museli suplovať štát..." uviedol.