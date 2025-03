Slová Roba Grigorova o Kvietikovi lámu srdce: Lepšie to napísať nemohol...

Robo Grigorov.

Štefan Kvietik zomrel vo veku 90 rokov v piatok 21. marca. Ako herecký velikán zanechal za sebou nezmazateľnú stopu a trvalé posolstvo prostredníctvom svojich filmov. Kvietika už dlhšie trápili zdravotné ťažkosti a už aj svoje 90-te narodeniny oslávil tak, že podpísal v nemocnici reverz. Oslavy si veľmi užil a tešil sa pozornosti, priazni a láske ľudí, s ktorými sa stretol. Neodpustil si ani slová o tom, že v dnešnej dobe je veľká vzácnosť usmiať sa na seba, objať sa, podať si ruku či povedať si milé slovo.

Štefan Kvietik oslávil uctyhodnú 90-ku: Oslava v nádhernom prostredí a po boku žena jeho života! (Zdroj: Ján Zemiar/NaJa)

Tie najmilšie slová však napísal spevák Robo Grigorov na sociálnej sieti. Smrť legendárneho herca ho bytostne zarmútila. „Včera dostala naša kultúra tú najťažšiu ranu. Zomrel kráľ slovenského herectva, Štefan Kvietik. Za svoj život povedal o Slovensku oveľa viac, než všetky encyklopédie. Jeho hodnota nebola len v tom, ako dokázal pochopiť a stvárniť filmovú postavu. Mal všetko, čo si môže národ od herca želať. Morálku, etiku, talent, dobrotu, múdrosť, ale hlavne, skromnosť a lásku ku všetkému živému. Keď som ho spoznal osobne a zažil jeho energiu zblízka, zistil som, že je ešte oveľa lepší človek, než som si predtým vedel predstaviť. Asi niektorí viete, ako sa k nemu spoločnosť zachovala. Ako ho pred rokmi odstavili a tvárili sa, že neexistuje,“ narážal na jeho predčasný odchod z divadla v jeho šesťdesiatke. Vyhnali ho intrigy a zlá atmosféra, a to bol aj dôvod, prečo sa stiahol do ústrania.

„Ale nech robili, čo chceli, nedokázali dosiahnuť, aby ho ľudia prestali milovať. Len na jednej našej spoločnej prechádzke sa pri nás zastavil skoro každý, kto šiel okolo, aby ho pozdravil a prejavil mu svoj obdiv. To bola naozajstná popularita, akú médiami nedosiahnete. Ľudia skrátka cítili, že on bol niečo extra. Môžem potvrdiť, že bol,“ pokračuje v statuse Grigorov.