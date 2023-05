Brzobohatému praskli NERVY: Na exmanželku podáva ŽALOBU!

Iba minulý týždeň v pondelok vyšla na povrch šokujúca informácia o tom, že sa český herec Ondřej G. Brzobohatý v súkromí rád prezlieka za ženu. Dokonca má aj vlastnú prezývku - Tiffany RitchBitch. K prvej časti tohoto mena ho inšpiroval jeho obľúbený film Raňajky u Tiffanyho a druhá polovica je zas vtipný odkaz na jeho priezvisko.

Po zverejnení jeho tajomstva dostal priestor na vyjadrenie aj on. V ňom poukázal na to, že túto informáciu vyniesla na svetlo sveta práve jeho exmanželka Taťána Kuchařová a pochádzať má z cirkevnej žaloby. Ona toto obvinenie zásadne odmieta a na sociálnej sieti Instagram sa už v troch príspevkoch voči tomu ohradila.

Hercovi po toľkom nátlaku už praskli nervy a rozhodol sa, že na svoju ex podá žalobu. „Je toho na môj žalúdok vážne príliš. Už sa v rámci kauzy Kuchárová vs. Brzobohatý útočí aj na moju rodinu a celá záležitosť tým klesá pod tú najnižšiu úroveň verejného prania špinavej bielizne,“ zneli jeho úvodné slová.

„Videl som na vlastné oči všetko, čo som vidieť musel, aby som si bol istý, že moje obvinenie Taťány z tohto činu môže a hlavne by malo uzrieť svetlo sveta. Daň za to boli nepríjemné intímne otázky týkajúce sa klamlivých a škandalizujúcich obvinení v žalobe, na ktoré som otvorene odpovedal. Nikdy by som nenechal rozhovor s ukázaním na vinníka zverejniť na základe domnienky, alebo ak by som si nebol stopercentne istý, že práve Taťána Kuchařová je tým, kto žalobu úmyselne zverejnil. A áno, poskytnutie takého dokumentu médiám sa rovno počíta ako samotné zverejnenie, ktorému som sa ja skrátka už musel brániť. Tento fakt žiadna právnická kľučka nevyvráti," pokračoval.

„Aj napriek tomu, že pravda vyšla najavo, Taťána ju ďalej nehanebne popiera vo svojich nepravdivých vyhláseniach písaných evidentne advokátskou rukou, v ktorých sa snaží vinu hodiť na mňa a od podstaty veci odviesť pozornosť... Preto na Taťánu Kuchařovú podávam na civilný súd žalobu za ohováranie, aby sa pravda definitívne aj na súde potvrdila a zastavila sa tak centrifúga špekulácií," dodal na záver.