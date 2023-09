Brzobohatý sa tretíkrát oženil: Jeho EX Kuchařová prehovorila!

Ondřej Brzobohatý s treťou a druhou manželkou. (Zdroj: Instagram OB, TK)

PRAHA - V najnovšom vydaní českého Inkognita už moderátorku Danielu Písařovicovú predstavili ako Brzobohatú. Pred týždňom sa stala treťou manželkou herca a hudobníka Ondřeja Brzobohatého. Čo na túto svadbu hovorí jeho ex Taťána Kuchařová, ktorá vyvíja snahy, aby bolo ich manželstvo anulované?

Do tretice všetko dobré? Ondřej Gregor Brzobohatý sa pred týždňom v piatok oženil v Taliansku s moderátorkou Danielou Písařovicovou. Jeho predchádzajúce dve manželky herečka Hana Gregorová nemusela, zdá sa však, že túto brunetku do rodiny prijala.

Hoci mnohí vnímali Ondřeja a jeho druhú manželku, Miss World 2006 Taťánu Kuchařovú ako pár snov, jeho mama to videla inak. „Miss World nie je žiadna značka kvality,” vyhlásila kedysi. A tento vzťah nakoniec skončil rozvodom, snahou o anuláciu manželstva a osočovaním.

Taťána aktuálne poskytla rozhovor pre iDnes.cz a prirodzene v ňom nechýbala ani otázka na Brzobohatého svadbu. „Od istého času proste nebudem komentovať svoj už bývalý vzťah v akejkoľvek súvislosti. nenechám sa do tej hry zatiahnuť. Pretože, nech poviem čokoľvek, tak to bude aj tak interpretované úplne inak,” vyhlásila Kuchařová.

Reakciu na bývalého sobáš ale nakoniec poskytla. „Úprimne? Fakt mi je to úplne jedno,. Už to nie je môj život. A nech sú všetky bytosti šťastné,” povedala s tým, že verejnosti nedopraje žiadne cynické komentáre. „Viem svoje, to je všetko,” uzavrela túto tému.

