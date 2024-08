Kuchařová sa pri špinení svojho EX neštítila ničoho: ŠOKUJÚCE SPRÁVY, ktoré písala novinárovi!

(Zdroj: Instagram TK)

PRAHA - Niektoré vzťahy sa končia pokojne, iné dramaticky. Druhým prípadom bolo manželstvo Taťány Kuchařovej (36) a Ondřeja Brzobohatého (41). Dvojica sa rozviedla pred dvomi rokmi, no dodnes vedú vojnu. Na minulotýždňovom súdnom pojednávaní vyšlo najavo, ako sa všemožne modelka značila svojho ex pošpiniť. Do úsť si zobrala jeho otca Radka (†79) aj mamu Hanu!

Na obvodnom súde v Prahe minulý týždeň pokračoval spor medzi Taťánou Kuchařovou a Ondřejom Brzobohatým. Hudobník svoju ex žaloval za pošpinenie mena. Podľa neho totiž znenie cirkevnej žaloby mala poskytnúť médiám práve ona. Aktuálne eXtra.cz prinieslo samotnú komunikáciu modelky a novinára... A zazneli tam skutočne šokujúce informácie.

Kuchařová sa novinára snažila presvedčiť o tom, že sa stala obeťou zvrhlíka, ktorý vie o svojej transsexualite a ženy len využíva, aby to zakryl. „Jeho rodičia to veľmi dobre vedeli od jeho 15 tokoch. Ťahali ho po doktoroch, chodil na medikáciu ambulantne, mysleli si, že je to z tlaku zo školy. Nedokázali si pripustiť, že je transsexuál,“ písala Kuchařová v správach redaktorovi.

„Celá rodina to vie a tají to. Kryju sa všetkým, čím to ide. Ja som bola volavka. Boli vraj šťastní, že to mohli za niekoho ďalšieho schovať. Skoro som sa zosypala. Vedel to jeho otec - preto mali tak veľmi komplikovaný vzťah. Tieto rozprávky o tom, ako si rozumeli, nie sú pravda,“ pokračovala. „Jeho matka to kryje a snaží sa to zamiesť pod koberec. Nedovolili mu byť tým, kým je, a preto sa naučil to schovávať za rádoby heterosexuálne vzťahy. Je to psycho,“ uviedla ďalej.

No nenavážala sa v správach len do svojho ex, ale aj do jeho najbližšej rodiny. „On je bohužiaľ psychopat a závislách rovnako, ako jeho matka a sestra... Takto zneužívať ľudí by malo byť regulérne trestné. Jeho matka zneužívala podobne Radka a on to isté robí svojim partnerkám,“ šokuje Kuchařová. „Dúfam, že konečne médiá napíšu pravdu o tej ich famílii... Nezaslúžia si nič iného...“ dodala s tým, že Radek sa musí v hrobe obracať.

Ondřej Brzobohatý pred rokmi priznal, že sa rád oblieka ako žena Tiffany RichBitch, no nejde o problém s identitou, ale o hru. To napokon potvrdila aj sexuologička. Čo sa sexuálnej orientácie týka, hudobník je heterosexuál.

