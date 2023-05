Kuchařovej STRACH z ODHALENIA: Manželova „divná“ záľuba... Impotent, transvestita, deviant?

Po tom, čo denník Blesk získal žalobu, ktorú v rámci anulácie manželstva podala Miss World 2006 Taťána Kuchařová na cirkevnom súde, priznal jej exmanžel Ondřej Brzobohatý, že sa v súkromí prezlieka za ženu a má dokonca aj svoju prezývku ako takzvaná Drag Queen.

„Rozhodne to ale nemá vplyv na moje duševné zdravie alebo moju sexuálnu orientáciu. Dokonca to Taťána so mnou občas aj zdieľala. Organizovali sme spoločne kostýmové večierky,” vyjadril sa hudobník a herec, ktorý sa pri týchto príležitostiach prezliekal napríklad aj za kráľa Ľudovíta XV. či Al Caponeho. „Je pravda, že práve Drag Queen bola ale pre Taťánu často tŕňom v oku,” dodal.

Niekdajšia najkrajšia žena sveta sa údajne bála, že sa to dostane na verejnosť. „Často hovorila o tom, že tým ohrozujem jej kariéru, čo väčšinou viedlo k hádkam, ako vníma moju záľubu ona a ako ja,” prezradil Ondřej. Podľa neho sú síce Česi dosť konzervatívni, ale nemyslel si, že by odhalenie jeho koníčka viedlo k spoločenského odsúdeniu. „Ona túto predstavu mala a bála sa jej ako čert kríža,” tvrdí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram TK

Svojej manželke sa snažil argumentovať, že ako umelec si to môže dovoliť. Uvádzal aj príklady hudobníkov, ako boli David Bowie či Princ, ktorí boli známi svojimi kostýmami, často až bizarnými. „V tej žalobe je to vykreslené tak, akoby som sa v prezlečení správal ako nejaké úchylné monštrum. To je úplne absurdné,” bránil sa.

Okrem tvrdenia, že po svojej žene požadoval sex oblečený za ženu, obsahuje spis aj obvinenie z neplodnosti, ktoré Brzobohatý tiež vyvrátil. Ako sa ďalej vyjadril, nechápe hlavne to, že informácie, ktoré počas osemročného manželstva držala kráska pod pokrievkou, teraz vyťahuje na povrch a, samozrejme, v tom najhoršom možnom svetle.

„Veď toto je už úplné dno. Celý čas po našom rozvode zo všetkých strán počúvam, ako Taťána tento príbeh o impotentnom transvestitnom deviantovi rozpráva, kadiaľ chodí. Nie je už v Prahe veľa vizážistiek, stylistiek, návrhárok, bulvárnych novinárok a mnoho ďalších profesií, s ktorými Taťána prišla za ten čas do styku, ktoré by jej verziu nepoznali,” uviedol Ondřej s tým, že sa niektoré nepravdivé tvrdenia radšej nepokúšal ani vyvracať, aby sa situácia nezhoršovala.

Podľa jeho mienky Kuchařová poskytla svoju žalobu s týmito tvrdeniami Blesku práve preto, že napriek rečiam, ktoré trúsila, sa nikto Brzobohatého "divnej" záľube nevenoval a nepísal o nej. „Už pri rozvode na mňa vykrikovala, že má na mňa kompromitujúce fotky, čomu som sa smial. Viem, že má fotky, na ktorých som ako Drag Queen, tak možno tie...” uviedol, pričom ho vzápätí redaktor informoval, že práve tie im už do redakcie tiež dorazili. A podľa Ondřeja ich mali práve len oni dvaja s Taťánou...

Tá napriek všetkému tvrdí, že za únikom žaloby do médií nestojí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram TK

Po spustení tejto "aféry" na sieti Instagram vyjadrili Ondřejovi Brzobohatému podporu mnohé známe mená šoubiznisu. Napísali mu speváčka Dara Rolins, herečka Zuzana Šulajová, herečka Eva Burešová, moderátor Libor Bouček, spevák Václav Noid Bárta, spevák Matěj Ruppert či herečka Sandra Nováková.

Nechýbal ani odkaz od sestry Roly Brzobohatej, s ktorou má Ondřej spoločnú matku, herečku Hanu Gregorovú.