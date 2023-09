FOTO z Brzobohatého TRETEJ svadby: Týmto vyjadrením TO ZABIL!

Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová (Zdroj: Instagram OB)

Pred 4 mesiacmi sa Ondřej Brzobohatý zasnúbil s moderátorkou Danielou Písařovicovou a dnes sú už manželmi. Informáciu o svadbe už potvrdili aj oni samotní.

(Zdroj: Instagram OB)

„Prečo vlastne tak skoro po zásnubách? S veľkou nadsázkou a humorom sa dá tvrdiť, že Daniela (podľa jej slov) sa náhlila so svadbou, kým jej to stále známky gravitácie v tvári dovolia a ja som sa skrátka chcel oženiť, pretože ma nebaví byť rozvedený, čo so sebou nesie znak niekoho, kto prehral. Dnes môžeme s pokojom v srdci nahlas povedať, že Daniela to ako krásna nevesta stihla a ja sa cítim ako víťaz,” vyhlásil syn herečky Hany Gregorovej na sieti Instagram.

Ondřej bol už predtým ženatý dvakrát. Jeho prvou manželkou bola produkčná Johana Indráková, tou druhou sa stala Taťána Kuchařová, s ktorou sa rozviedli v polovici marca 2022. Bývalá Miss World chce ich zväzok dokonca cirkevne anulovať a jej exmanžel je presvedčený, že práve ona zaslala médiám jeho fotografie v ženských šatách.

Na svoj "škandál" humorne poukázal aj vo vyjadrení k najnovšej svadbe: „Stačí si strihnúť so snúbenicou o to, kto z vás bude mať nakoniec svadobné šaty.”

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Instagram OB)

K obradu ďalej prezradil, že netrval dlho a vďaka výbornej talianskej kuchyni bola vrcholom dňa svadobná hostina.