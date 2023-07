Brzobohatý po AFÉRE so ženskými šatami: Aha, ako dorazil do Karlových Varov... DETAIL, ktorý sa nedal prehliadnuť!

Galéria fotiek (4) Ondřej Brzobohatý

Zdroj: Tv Prima

KARLOVE VARY - 57. ročník medzinárodného filmového festivalu je v plnom prúde a v kúpeľnom mestečku na západe Česka sa aktuálne nachádzajú všetci, čo v šoubiznise niečo znamenajú. Chýbať nemohol ani Ondřej Brzobohatý (40). Do spoločnosti dorazil len 6 týždňov po prevalení jeho záľuby prezliekať sa za ženu. No a na červenom koberci sa práve v súvislosti so spomínanou aférou nedal prehliadnuť jeden detail... Hudobník mal nalakované nechty!