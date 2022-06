Podvedená kráska o markizákovi: Iba to na mňa hral... Všetci to tušili!

PRAHA - Najprv tvorili pár snov. Vyzeralo to totiž tak, že dokonca aj láska z reality šou Love Island môže pretrvať. Nakoniec sa však Vilém Šír, ktorý sa objavil aj ako tanečník v Let’s Dance, a Nikol Tretterová rozišli. Ona bola zamilovaná, on evidentne nie...

Vilém Šír a Nikol Tretterová sa dali dokopy vďaka markizáckej šou Love Island. A pár tvorili aj po návrate do reality. Lenže na jar sa prevalilo, že sa rozišli. Údajne kvôli nevere zo strany tanečníka, ktorý sa v šou Let‘s Dance objavil po boku herečky Zuzany Šebovej.

Nikol teraz pre super.cz prezradila, že na začiatku bola esemes správa, po ktorej sa rozhodla s Vilémom rozísť. „Ja som to myslela vážne, bola som zamilovaná. Ľudia z Love Islandu to vraj tušili, ale nikto nebol tak milý, aby mi povedal, že to Vilda hrá,” vyjadrila sa kráska. „Bolo to veľké sklamanie,” dodala.

Podľa vlastných slov si teraz nového partnera vôbec nehľadá. „Vilda to pokazil. nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, ale budem si teraz dávať veľký pozor,” vyhlásila.

Zato Vilém sa nedávno už ukázal s inou ženou, a to s 1. vicemiss Slovensko 2021 Sylviou Šulíkovou.