Nová LÁSKA fešáka z Let’s Dance?! Za rok vymenil dve frajerky… Teraz ho načapali s kráskou z Markízy!

PRAHA - O vzťahoch tanečníka z markizáckeho Let's Dance Viléma Šíra (22) sa toho za posledný rok popísalo mnoho. Takto pred rokom odchádzal zo šou Love Island po boku blondínky Nikol Treterovej (21). Ich vzťah však realitu nezvládol a meno charizmatického Čecha sa začalo spájať s 1. vicemiss Slovensko 2021 Sylviou Šulíkovou (25). Ani s ňou to však dlho nevydržalo... A teraz to vyzerá tak, že má blízko k ďalšej známej žene!

Takto pred rokom Vilém Šír siahal na víťazstvo po boku partnerky Nikol Treterovej. Len čo sa vrátili do Česka, to však dvojici vo vzťahu začalo škrípať a nakoniec išli od seba. Tanečník vraj tvrdil, že sú spolu len kvôli šou a prejavoval náklonnosť iným ženám. My sme ho napokon 2 mesiace po rozchode načapali v spoločnosti po boku 1. vicemiss Slovensko Sylvie Šulíkovej.

Ani s ňou mu to však dlho nevydržalo. Hoci sa dvojica nechala natočiť markizáckou Smotánkou, ako si vymieňajú horúce bozky na podujatí Real Fight Arena, blondínka neskôr tvrdila, že sú len dobrí kamaráti. „Viléma Šíra pozdravujem, je to môj veľmi dobrý kamarát, priateľ a zoznámili sme sa na Let's Dance. Videla som ho naposledy dávnejšie, 2 – 3 mesiace dozadu,“ povedala nám v septembri.

A dodala: „Spoznali sme sa na Let's Dance a tam to vlastne skončilo.“ Hoci k sebe mali blízko a trávili spolu čas, na označenie priateľ/priateľka bolo v ich prípade zjavne skoro. No ktovie, ako to má tanečník so svojím novým objavom. Český portál Expres.cz ho totiž v sobotu večer videl na galavečere Český slavík v spoločnosti ďalšej známej krásky.

Tentokrát vraj Vilém randí so striebornou účastníčkou reality šou Survivor, modelkou Veve. Dvojica sa vraj správala nenápadne, po budove sa pohybovali v sprievode ďalších dvoch kamarátov a dokonca neprišlo ani na žiadne bozky. „Bolo ale vidieť, že medzi nimi vzniká niečo viac, než len obyčajné priateľstvo,“ píše portál.

Sedeli údajne na úplne najvyššom poschodí v najosamelejších radoch a natisnutí na seba si niekoľkokrát niečo zašepkali do ucha. On sa však nedávno v markizáckej šou Hideaway vyjadril, že je stále single. „Ja žiadne dievča nemám a ani to neplánujem, lebo som ešte nestretol nikoho, pri kom by som si povedal, s touto zostanem,“ povedal. A ktovie, možno práve sobotný večer a čas strávený s Veve niečo u Viléma zmenil.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram V.Š.