Známa Slovenka OTVORENE o svojej plastike: Splnený sen… V škole sa mi za TOTO smiali!

Sylvia Šulíková po zákroku (Zdroj: Instagram S.Š.)

BRATISLAVA - Krásu jej môžu mnohé ženy závidieť, no napriek tomu 1. vicemiss Slovensko 2021 Sylvia Šulíková (26) donedávna nebola spokojná so svojim vzhľadom, a tak išla pod nôž. Ako priznala, v škole sa jej za tento "nedostatok" dokonca smiali!

Sylvia Šulíková si svojou krásou ale aj osobnosťou v roku 2021 získala porotcov súťaže krásy Miss Slovensko natoľko, že jej odovzdali korunku 1. vicemiss. No napriek tomu, že patrí k najkrajším ženám v našej krajine, so svojím vzhľadom nebola stopercentne spokojná. Koncom minulého roka sa preto rozhodla podstúpiť plastickú operáciu.

Vylepšiť si nechala prsia. Na operáciu sa dlho odhodlávala, no napokon si svoj veľký sen ešte z tínedžerských čias splnila. „Áno, splnila som si môj dlhoročný sen. Išla som do prirodzeného vzhľadu. Nechcela som nič, čo by vyzeralo umelo, alebo nevkusne ku mojej postave, preto som aj rada, že som mala možnosť spolupracovať s profesionálmi a veľmi dobre mi aj poradili a počúvala som ich,“ zdôverila sa kráska pre Topky.sk a následne vysvetlila, prečo tá zmena nastala až teraz.

(Zdroj: Ján Zemiar)

„Túžila som po tom 7 rokov, ale nemala som odvahu až doteraz, keď ma oslovila jedna klinika na spoluprácu, a to už som neváhala ani sekundu,“ poznamenala Sylvia, ktorá si tento zákrok nevie vynachváliť. „Cítim sa v tom prirodzene, ako keby som sa s nimi narodila,“ uviedla. Frustráciu zo svojej "chybičky krásy" vraj nepociťovala, no kedysi si vraj kvôli nej vypočula rôzne posmešné poznámky.

„Nemala som komplexy, keď som bola na škole, ale je pravda, že sa mi za to smiali chalani v triede,“ priznala Sylvia otvorene pre Topky.sk. No nikdy si vraj z toho ťažkú hlavu nerobila... Práve naopak, zo svojho útleho hrudníka urobila svoju prednosť - v modelingu totiž platí, čím menšie, tým lepšie. „Venovala som sa modelingu a tam malé prsia neboli problém, práve naopak,“ dodala na záver.