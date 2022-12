I. vicemiss po ROZCHODE s tanečníkom z Let's Dance: ZNOVU ZADANÁ... Zbalila tohto úspešného fešáka!

BRATISLAVA - Iba v máji tohto roku sme vás na Topkách informovali o novopečenom vzťahu dvoch hrdličiek. V tom čase sme ich spolu načapali na nejednej prominentnej akcii, ako majú k sebe bližšie, než len obyčajní kamaráti. To obdobie však rýchlo prehrmelo a I. vicemiss je po rozchode s tanečníkom znovu zadaná. Zbalila naozaj úspešného muža!

I. vicemiss Slovensko 2021 Sylvia Šulíková v máji tohto roku prekvitala šťastím. V jej živote to vtedy vyzeralo tak, že si konečne našla lásku. Po jej boku sa začal ukazovať známy fešák. No dlho im to nevydržalo...

Ešte počas markizáckej šou Let's Dance padla do oka jednému z tanečníkov. Išlo o Viléma Šíra, ktorý je vám určite povedomý aj zo šou Love Island, kde tvoril pár s Nikol Treterovou. S ňou sa však hneď po mesiaci od príchodu z Kanárskych ostrovov rozišiel. Dôvod však neprezradil. Zato Nikol bola v tom čase otvorenejšia a Vildu nepriamo obvinila z nevery.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky.sk

„S Vildou sme sa rozišli, myslím, že nemusím hovoriť dôvod, pretože mnohí z vás vedia, o čo ide, hlavne v Bratislave,“ vyjadrila sa v tom čase. Po ich oficiálnom rozchode sa Vilém a Sylvia už neskrývali a objavovali sa ruka v ruke na prominentných akciách. Tomu však zanedlho tiež odzvonilo.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Markíza

Aj keď boli pri ich vzťahu isté otázniky, nakoniec nám samotná Miss potvrdila, že už v každodennom kontakte, tak ako predtým, nie sú. „Spoznali sme sa na Let’s Dance a tam to vlastne skončilo,“ prezradila v jednom rozhovore pre Topky.sk. Vyzerá to však tak, že Sylvia je konečne znovu šťastne zadaná. A to po boku tohto muža!

Sylvia zbalila známeho tatéra Samuela Potúčeka, s ktorým trávila víkend v Banskej Štiavnici. Samuel je známy hlavne svojou tvorbou, vďaka ktorej získal množstvo prestížnych ocenení. Iba prednedávnom si obe hrdličky pridali na Instagram fotky, kde sa označili. Pozrite, ako si spolu vymieňali zamilované "storíčka".

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram S.P.