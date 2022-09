I. vicemiss mieri na svetové finále: Vyjadrila sa k vzťahu s tanečníkom z Let's Dance… ROZCHOD?!

Niet pochýb, že Slovenky patria medzi tie krajšie ženy na tejto planéte a naša krajina veru nimi disponuje v dostatočnej miere. Potvrdila to aj mladá Sylvia Šulíková, ktorá pred rokom získala titul I. vicemiss Slovensko. V týchto dňoch sa pripravuje dobiť svetovú súťaž krásy ako Miss Intercontinental v letovisku Sharm El Sheikh v Egypte.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Ján Zemiar

Okrem poroty si však pôvabná Bratislavčanka nedávno získala aj srdce tanečníka Viléma Šira, ktorý sa do povedomia dostal, najskôr cez reality šou Love Island a neskôr ako tanečný partner herečky Zuzky Kubovčíkovej Šebovej v markizáckej šou Let's Dance.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Videoarchív TV Markíza

No v reálnom živote bol po boku už spomínanej sexi missky Sylvii Šulíkovej. No zdá sa, že sa tam neohrial príliš dlho. Sylviu sme vyspovedali počas príprav na jej celosvetovú súťaž a keďže blondínka už minulý rok predviedla tanečné kreácie počas voľnej disciplíny, tak nám to nedalo a spýtali sme sa, či ju tentokrát pripravoval aj Vilém. A ako to medzi nimi vlastne je? Jej odpoveď nás zarazila.

„Je to pravda, že minulý rok som tancovala a asi prvýkrát v mojom živote na takomto prenose. Zatiaľ neviem, či tam budeme mať talentové skúšky a ak áno, išla by som znova do toho tanca, pretože myslím si, že pohybovo by som to určite nejak zvládla, ako čokoľvek iné, takže tanec by som si určite zvolila,“ povedala pre Topky.sk pôvabná Sylvia, ktorej stále zostala láska k tancu. A ako je to s Vílémom?

„Viléma Šíra pozdravujem je to môj veľmi dobrý kamarát, priateľ a zoznámili sme sa na Let’s Dance. Videla som ho naposledy dávnejšie 2-3 mesiace dozadu, takže podporuje ma maximálne mentálne, že mi drží palce, za čo mu veľmi pekne ďakujem,“ vyhýbala sa diplomaticky otázke I. vicemiss, no nakoniec sa vyjadrila k ich vzťahu.

„Spoznali sme sa na Let’s dance a tam to vlastne skončilo,“ prezradila nám Sylvia. Ako sa hovorí, tam kde niečo končí, niečo nové aj začína. Pre Sylviu je to v najbližších dňoch celosvetová súťaž krásy a my jej samozrejme budeme držať palce. To ako sa na to Sylvia pripravuje, ale aj čím sa chystá ohúriť porotu, sa dozviete v rozhovore vyššie.