Sklamaný Viktor Horján: Spoločný biznis, veľký byt a potom... ROZCHOD PO 12 ROKOCH!

Viktor Horján o sklamaní z rozchodu prehovoril pre týždenník Šarm. Netajil, že koniec ho šokoval a veľmi ranil. Veď s partnerom Jozefom počas pandémie spustili spoločný biznis. „Nefungovalo divadlo ani oficiálne fitko, tak sme spravili nichovú parfumériu. No o pár mesiacov nato, ako sme začali spolu podnikať a kúpili si nový veľký byt, prišlo k rozchodu. Ten človek ma po toľkých rokoch nechal,” povedal umelec.

Galéria fotiek (4) Partneri pred pár mesiacmi ukazovali v Smotánke prstienky.

Zdroj: Tv Markíza

Ako ďalej prezradil, utápal sa v depresii, neustále plakal a vypil litre vína, hoci bežne mu až tak neholduje. „Myslel som si, že žijem v šťastnom vzťahu a z hodiny na hodinu, zrazu ako blesk z jasného neba, príde ten druhý a povie, že to neklape dlho. A vy odpadnete!” posťažoval sa.

Ale hoci jeho rodina a najbližší priatelia cítia hnev, on v sebe nedokáže živiť negatívne pocity voči Jozefovi. „Bolo to najkrajších dvanásť rokov v mojom živote. Bol to človek, s ktorým som dokázal ísť na dva týždne na dovolenku, kde nebolo nič iné, len my dvaja a more. Nenudili sme sa. Teda ja som sa so svojím partnerom nenudil. Neviem, ako on so mnou. Mne s ním bolo veľmi dobre. Netuším, kde sa stala chyba. Ale niekde sa stala, keď to vzdal,” uviedol Viktor.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram VH

Ten svoju skúsenosť pretavil aj do divadelnej hry, ktorá údajne obsahuje až 90% pravdivých vecí a iba zvyšok vyšperkoval, aby to bolo pre diváka pútavé a zaujímavé. „Expartnerovi som povedal, o čom je tá hra, že to je moja výpoveď. Ani ma neprehováral, aby som to nerobil. Dostalo ma však jedno gesto – na premiére mi poslal na javisko obrovskú kyticu s blahoželaním. Bolo to veľmi príjemné a zároveň veľmi nepríjemné. Rozchody nikdy nie sú dobré, ale dá sa z nich vyjsť ako džentlmen. Myslím, že ja som sa rozišiel dôstojne,” vyhlásil Horján.