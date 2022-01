Omikron zasadil úder kultúre: SND ruší predstavenia... NAKAZENÍ sú aj v ďalších divadlách!

Momentálne to vyzerá tak, že sa do bodky plnia slová odborníkov, ktorí predpokladali, že omikronu sa nevyhne takmer nikto a je len otázkou času, kedy s ním príde do kontaktu drvivá väčšina nášho obyvateľstva. Mimoriadne nákazlivý variant aktuálne úraduje aj v divadlách, ktoré len prednedávnom konečne otvorili aspoň pre odmedzený počet návštevníkov.

Koronavírus najnovšie spôsobil problémy v Slovenskom národnom divadle, ktoré muselo zrušiť predpremiéru i premiéry inscenácie Kým prídu Stouni. „Odložená premiéra očakávanej novej inscenácie režiséra Matúša Bachynca Kým prídu Stouni. Pôvodne plánovanú predpremiéru aj obe premiéry sme museli zrušiť pre pozitívny test na covid jedného z účinkujúcich. Po priaznivom pretestovaní hereckého súboru je však už opäť všetko pripravené na prvú tohtoročnú premiéru," avizovalo divadlo na svojej stránke na Facebooku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook

Koronavírus sa nevyhol ani divadlu v Martine, kde museli taktiež zrušiť rovno niekoľko plánovaných predstavení. „Milí diváci, s poľutovaním Vám oznamujeme, že dnešná a zajtrajšia premiéra Sna noci svätojánskej sú zo zdravotných dôvodov zrušené. Veríme, že sa budeme môcť vidieť čo najskôr - nový termín zverejníme čoskoro," napísali ešte v piatok, no zakrátko pribudol oznam, z ktorého je zjavné, že situácia sa vyvinula ešte nepriaznivejšie, ako predpokladali.

Zastavili totiž i ďalšie predstavenie, ktoré malo byť až o niekoľko dní neskôr. „K zrušeným premiéram sa pridala aj prvá repríza, ktorá mala byť v utorok o 17.00 h," upozornili divákov, ktorí si tak na vytúžený kultúrny zážitok budú v niektorých prípadoch musieť ešte chvíľku počkať.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook