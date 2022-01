Nela Slováková sa pustila do známych Češiek: Escort a ču*ka pre STARÉ PRASA... TÁTO teraz trpí v Dubaji!

BRATISLAVA - Nela Slováková je známa tým, že si servítku pred ústa nedáva. Partnerka slovenského hokejistu Lukáša Kozáka si už párkrát "skočila" do vlasov s niekoľkými známymi ženami, no a aktuálne má na konte ďalší konflikt. Najnovšie sa obula do žien, ktoré si na luxus zarábajú vďaka tomu že sú spoločníčkami a zlatokopkami, no a pri jednom mene bola na Instagrame pomerne konkrétna....

K tomu, aby si pustila ústa na špacír, Nelu vyprovokovala jedna z jej sledovateliek. Rypla si do záberu, kde Nela pózuje v plavkách a pýtala sa, či sa naozaj potrebuje takto prezentovať. „Aj vďaka podobnej fotke zarábam xxxstotisíc (českých korún, pozn. red) mesačne, hoci sa to nemusí zdať. Nemusím robiť eskort alebo byť čupka starého, hnusného, ​​ale hlavne že prachatého prasaťa, ako 90 percent z tých, ktoré tu vidím,“ odpovedala Nela.

Zároveň si rypla do Dominiky Myslivcovej, ktorá v Česku patrí medzi najväčšie influencerké hviezdy. Jej meno síce nenapísala priamo, no uviedla iniciálky a aj destináciu, kde sa dotyčná momentálne nachádza, a tak bolo každému jasné, že naráža práve na ňu. „Radšej šetrím a kúpim si to sama, než trpieť ako DM v Dubaji,“ vyhlásila plavovláska, ktorej sa zakrátko na to dostalo aj patričnej reakcie.

„Najprv som sa vám chcela vyjadriť face to face, ale chystám sa a idem „trpieť' na večeru. Takže aspoň takto v rýchlosti. Neviem, čo má so mnou Nelča za problém, ale keď už niekoho riešim, tak by si mala najskôr pozametať pred vlastným prahom," vyjadrila sa na svojom Instagrame Dominika. To, s kým v Dubaji je, vraj nemusí nikomu vysvetľovať a ani to robiť nebude, keďže súkromie si chráni.

Nele však venovala ešte niekoľko ďalších "teplých slov". „Podľa mňa je to hrozne nešťastná osoba, keď musí neustále na niekoho pľuvať. Možno si honí ego? Neviem. Každopádne, ja na ňu viem toľko vecí, asi by ste sa niektorí veľmi divili, ale som natoľko charakter, navyše nemám potrebné riešiť životy ľudí, ktorí ma absolútne nezaujímajú," dodala Dominika.

