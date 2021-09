Módne (s)hity: Málo ženská Franeková, príliš ženský Horján a Drobná? Príšerný účes!

BRATISLAVA - Pred pár dňami sa v galérii v Bratislave konala akcia známej značky kávy. Do spoločnosti pri tejto príležitosti prišlo veľké množstvo známych tvárí. A ako sa vyobliekali? Na to si posvietila módna návrhárka Andrea Koreňová. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom!

Emma Drobná, speváčka

Prvé, čo si všimnem, sú vlasy. Je to fakt príšerný trend. Odfarbenie podľa hrnca. Nechápem, načo... Outfit nie je zlý, šaty mi prídu „netrebné“ ako sa vraví. Topánky sú cool - to sa musí nechať.

Zdroj: Ján Zemiar

Ján Koleník, herec

Tento fešák práve potešil nejedno oko. Dokonalý outfit plný charizmy, šarmu, zvodnosti je najlepšia voľba pre krásneho muža. Nuž, je sa na čo pozrieť vo svete herectva.

Zdroj: Ján Zemiar

Karolína Chomisteková, Miss Slovensko 2013

Karolína vždy vie, ako treba nosiť módu. Nohavice majú úžasný strih, ktorý lichotí postave. Vidím tu prekrásnu a veľmi presnú hru farieb a jednoduchý štýl. Za mňa je to outfit večera.

Zdroj: Ján Zemiar

Barbora Franeková, Miss Slovensko 2009

Všetko by bolo výborné. Až na to, že vidím 60% muža a 40% ženu. Chápem, že je to cieľ, ale zdá sami už dosť prekročená hranica zo ženského sveta k mužskému. Možno by to zlepšili vysoké opätky alebo výstrih, proste na mňa málo estrogénu.

Zdroj: Ján Zemiar

Veronika Vagnerová, Miss Slovensko 2007

Veronika je modelka, vidím jej typický look, je to perfektné. Outfit je dosť štýlový, snáď prídem raz na chuť pánskym sakám na útlych ženách, ktoré schovávajú ženskú krásu. Je to však len vec názoru, Veronike pristane proste všetko.

Zdroj: Ján Zemiar

Viktor Horján, herec

Toto neviem, či mám vôbec hodnotiť. Je to fakt strašné, neviem, či sú horšie tie gaťuše alebo volánový top s patentom pod pásom. Testosterón je udupaný do zemského jadra, kde by mal zostať aj tento príšerný outfit s roztrhaným topom, aby ho už nikto nikdy viac nemohol nosiť.

Zdroj: Ján Zemiar

Táňa Pauhofová, herečka

Tániška je ešte kus prirodzenej ženy, čo je vzácny druh na pokraji vyhynutia. Je krásna a ďakujem nebesám, že je na čo sa pozerať. Outfit je perfektný. Čierny, zrejme overal, doplnený kontrastnou košeľou, doáva tejto herečke mladistvú vizáž. Krásne a šmrncovné.

Zdroj: Ján Zemiar

Barbora Bakošová, 1. vicemiss Slovensko 2015

Veľmi jemná dáma, ktorá zvolila čierny outfit a kontrastný trenčkot. Naozaj krásna kombinácia, farba trenčkotu jej pristane a detail na kabátiku hovorí, že zvolila naozaj moderný kúsok. Celá osoba pôsobí jednoliato a veľmi príjemne.

Zdroj: Ján Zemiar

