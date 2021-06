HOROR na dovolenke českej modelky: Zadržali ju policajti a... Začalo sa PEKLO!

Daniela Zálešaková sa zviditeľnila v roku 2017, keď sa stala druhou vicemiss v súťaži krásy. Českú republiku potom reprezentovala aj vo svete na Miss International. Značný rozruch vyvolala i pomerne intímnym priznaním. Začiatkom tohto roka totiž vyšlo najavo, že okrem staršieho snúbenca Josefa Smolíka miluje aj svoju kamarátku Terezu.

Ženatý frajer starší o 32 rokov a k tomu priateľka: Česká misska (21) je BISEXUÁLKA... žije s obomi!

So starším pracháčom sa kráska v apríli rozišla. Netrvalo ale dlho a v jej posteli ho nahradil iný zámožný podnikateľ. A to Marek Friedl, ktorý je dvojnásobným otcom. Do krásky, ktorá vyznáva polyamoriu, sa bezhlavo zamiloval a všetci traja sa v uplynulých dňoch vybrali na dovolenku do Paríža.

Daniela Zálešáková s novým milencom Marekom Friedlom. Zdroj: Instagram

Daniela Zálešáková so svojou láskou Terezou. Zdroj: Instagram

Hneď po prílete však zaľúbenci prežili poriadnu drámu. „Pri pristátí lietadla mi steward povedal, že so mnou chce hovoriť pilot. Všetkých ľudí z lietadla pustili a mňa tam držali. Keď všetci odišli, začal do mňa strkať a biť ma,” uviedla Tereza, ktorá vôbec nerozumela tomu, prečo s ňou takto jednali. „Po pár minútach prišla dodávka, z ktorej povyskakovali policajti. Naivne som si myslela, ako im všetko poviem a budem zachránená,” dodala kráska, ktorá sa však veľmi mýlila.

Danielinu frajerku Terezu vraj na letisku brutálne zmlátili policajti a skončila v nemocnici. Zdroj: Instagram

„Policajti ma v aute brutálne zmlátili a potom naložili do kufra. Mala som celú dobu putá a keď som im povedala, že ma to šialene bolí, tak mi ich ešte viac zatiahli,” šokovala Tereza. „Potom pre mňa prišla sanitka a odviezli ma do nemocnice, kde im povedali, že som spadla, lebo som sa správala agresívne. V nemocnici ma pripútali k posteli, nedali sa mi napiť vody a ani ma nepustili na toaletu. Ako keby som bola nejaké zviera,” dodala frajerka krásnej modelky. Celé toto peklo, ktorým si prešla, jej odôvodnili tým, že sa tak stalo vraj kvôli rúšku a tomu, že ju 7-krát napomínali.

Kráska ešte plánuje k incidentu špeciálne vysielanie na Instagrame. Tam už zverejnila aj fotky pri Eiffelovke, takže to vyzerá tak, že dovolenku v Paríži si aj napriek hororovému zážitku plánuje naplno užiť.