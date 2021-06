KORONAVÍRUS Takto sme si leto nepredstavovali: Dovolenky mimo EÚ môžu byť pre vás úplnou pohromou!

BRATISLAVA - Hoci proti koronavírusu sa už vo veľkom očkuje a aj to by mohlo byť zárukou cestovania do mnohých zahraničných krajín, nie je tomu úplne tak. Cestovanie za letnými radovánkami sa môže skomplikovať, ak máte v pláne prejsť za hranice Európskej únie. V karanténe môžete skončiť aj na dva dlhé týždne!

Problematike cestovania mimo EÚ sa vo svojom článku venoval denník Pravda. To, čo dovolenkovanie a aj samotný výber destinácie komplikuje, je slovenský cestovateľský semafor. Od pondelka totiž prefarbí niektoré krajiny do zelena, červena a čierna. S krajinami Európskej únie problém nebude, pretože tie budú zelené všetky, a to bez ohľadu na epidemiologickú situáciu.

Prečo sú niektoré krajiny zelené a niektoré čierne?

"Krajiny, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti, sme zaradili medzi zelené. Tie, ktoré nemajú dôveryhodné údaje, sú čierne,“ vysvetľuje dôvod štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus.

Systém je jednoduchý. Po návrate zo zahraničia by sa mali všetci prichádzajúci registrovať na webe korona.gov.sk. Výhodu majú tí, ktorí majú už dve očkovania za sebou, a tak sa môžu už od 1. júla 2021 voľne pohybovať po krajinách EÚ. Dokonca už nepotrebujú ani test a ani nemusia ísť do karantény.

Cestovateľský život komplikuje ignorovanie očkovania alebo Sputnik V

Ťažšie to budú mať nezaočkovaní, alebo zaočkovaní Sputnikom V. S ruskou vakcínou sa dostanete aspoň do Maďarska a Chorvátska, no nezaočkovaní ale aj ľudia zaočkovaní zatiaľ iba jednou dávkou sa pri návrate aj zo zelenej krajiny musia naďalej preukazovať negatívnym testom. Prísnejšie je to ešte viac pri návrate z červenej krajiny, ked musí ísť každý vracajúci sa do karantény. Priepustkou môže byť LEN negatívny PCR test na ôsmy deň. Najhoršie je to pri návrate z čiernej krajiny. Tam platí až povinná dvojtýždňová karanténa, nepomôže tu ani negatívny výsledok testu.

Pri Turecku či Egypte sa vám dovolenka natiahne aj na mesiac

Z vyššie uvedeného je to teda tak, že pri návrate z červenej krajiny, povedzme z Turecka, si musíte prirátať osem dní ďalších dní karantény. Ešte ďalší, prísnejší príklad je Egypt, ktorý podľa slovenského semaforu patrí do čiernej zóny krajín. Tu si prirátajte rovno dvojtýždňovú karanténu po návrate. Dovolenka sa tak kvôli karanténe podstatne predĺži aj na mesiac.

Na exotiku môžete zrejme zabudnúť

Naši občania sa tak zrejme tento rok dobrovoľne nevyberú cestovať do exotiky. "Zatiaľ sa chystajú na dovolenky v krajinách Európskej únie. Pri výbere sledujú, či je krajina zelená,“ povedal pre Pravdu Patrik Vas z cestovnej kancelárie Pelikán. Najobľúbenejšími destináciami Slovákov sú podľa neho Španielsko, Taliansko, Grécko, Chorvátsko, Portugalsko, Malta a Cyprus.

Šéfovia cestoviek sú rozčarovaní

Nový semafór nie je celkom po chuti šéfom cestovných kancelárii aj preto, že zaočkovaným neprináša až také výhody, ako sa očakávalo. Vlani pritom cestovky prešli asi 90-percentným prepadom klientov. Viaceré sa preto počas tohto roka spoliehali na možnosť, že zaočkovaní ľudia si prídu pre dovolenku s vyššou mierou slobody, no opak je pravdou.

"Máme pocit, že odborníci, ktorí o semafore rozhodovali, urobili čiaru medzi dobrou Európou a ,zlým' zvyškom sveta. Ku krajinám, ktoré nepoznajú, sa automaticky stavajú ako k regiónom so zlými číslami infikovaných. Ak taká krajina nemá zlé čísla, tak určite klame," hovorí sklamaný sprievodca cestovnej kancelárie BUBO Jozef Zelizňák.

"Ak počúvame o tom, že tento semafor má umožniť cestovať do letovísk tureckej riviéry, kde sa v all inclusive hoteloch tiesnia pri táckach turisti z celého sveta vrátane nezaočkovaných, a brániť slovenským cestovateľom ísť do tureckých hôr, pokladáme ho za priamu hrozbu aj pre tých, ktorých má chrániť," dodal Zelizňák.