Spevák zo SuperStar šokuje: Manželke toleruje neveru… Ona sa novým chlapom vôbec netají!

PRAHA - Toto veľa ľudí nepochopí! Václav Lebeda (28) alias Voxel sa do povedomia verejnosti dostal ako účastník speváckej šou SuperStar. Do hudobného sveta však prerazil až neskôr, svojimi folk-popovými pesničkami. No aktuálne púta pozornosť niečim iným, ako svojou tvorbou... Manželke totiž toleruje neveru. A ona sa novým chlapom vôbec netají!

S prihlasovaním sa k polyamorii sa u našich západných susedov doslova roztrhalo vrece. Najväčší rozruch spôsobila pred pár mesiacmi herečka Tereza Těžká z kontroverzného dokumentu V síti. Priznala, že okrem manžela, má priateľku aj ďalšieho priateľa. A všetci žijú v polyamornom vzťahu a ďalšie lásky toho druhého tolerujú.

Neskôr sa k takémuto spôsobu života priznali aj ďalší známi Česi. Najnovšie aj spevák z Česko Slovensko má SuperStar Václav Lebeda, známy pod prezývkou Voxel. K otvoreniu svojho manželstva s Mariou Lebedovou sa rozhodol po 10 rokov vzťahu. Informoval o tom na svojom Instagrame a značne tým šokoval svojich fanúšikov.

Exsuperstarista Václav Lebeda alias Voxel priznal, že s manželkou žijú v polyamornom vzťahu. Zdroj: Instagram V.L.

„Rozhodli sme sa dať nám samým aj tomu druhému úplnú slobodu, voľnosť, lásku, pochopenie. Rozhodli sme sa, že sa nebudeme vlastniť a uvedomili si, že to, čo spoločnosť považuje za lásku, je častokrát len to vlastnenie, žiarlivosť, závislosť na tom druhom. To my nechceme. Chceme tu byť pre seba, ale aj pre kohokoľvek ďalšieho, chceme sa milovať, ale nemať problém milovať kohokoľvek iného,“ napísal pred časom Voxel.

No a hoci on sám si ešte nikoho ďalšieho nenašiel, jeho manželka Maria sa už na svojom profile hrdo pýši novým priateľom. „Odmalička som sa vinila za to, že som cítila bezhraničnú lásku k viacerým ľuďom. Neboli tam žiadne obmezdenia, či išlo o ženy alebo mužov. Ja som jednoducho milovala všetkých. Lenže. Naša ľudká mysel lásku prekrútila. Nastavila jasné hranice, čo sa smie, aby to ešte bola láska a čo sa nesmie, aby láska mohla preživ tejto ohraničenej dobe. Trápila som sa,“ priznala spevákova manželka.

Voxelova manželka sa už pýši novým priateľom. Zdroj: Instagram V.L.

No teraz už nemá dôvod sa trápiť. Jej manžel to zjavne cíti rovnako a pristúpil na otvorenie ich vzťahu. A tak dnes Marie bez obmedzení môže milovať ďalších ľudí... A Voxel tiež. „Milujem manžela a milujem priateľa. Tá láska má úplne rovnakú váhu,“ priznala spevákova polovička, ktorá zverejnila už aj fotku svojho nového priateľa.

