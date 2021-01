Ženatý frajer starší o 32 rokov a k tomu priateľka: Česká misska (21) je BISEXUÁLKA... žije s obomi!

Meno Daniely Zálešákovej sa stalo v Česku známe, keď sa v roku 2017 stala druhou vicemiss v súťaži krásy. Neskôr svoju domovinu reprezentovala na Miss International.

Pred pár dňami portál Super.cz priniesol informáciu, že Danielin životný partner Josef Smolík je ženatý. A to je pritom dvojica už zasnúbená. „Je to pravda. Samozrejme, všetko je naplánované, keď sa bude blížiť svadba, tak dôjde k rozvodu,” vyhlásila kráska s tým, že na priateľa nijako netlačí a je jedno, či sa vezmú po siedmich alebo desiatich rokoch.

Modelkin milostný život je však ešte pestrejší. Najnovšie sa totiž rieši, že Daniela má okrem partnera aj priateľku Terezu.

A mladá kráska to nijako nepopiera. „Žijeme v 21. storočí, kde by už témy ako sex, sexuálna orientácia atď. nemali byť tabu,” vyhlásila pre Extra.cz. Ako dodala, má záľubu v ženách, ale vzťah iba so ženou si predstaviť nedokáže.

„Pepa je môj snúbenec a budúci otec mojich detí, ktorého milujem, nie moja priateľka. Samozrejme ju má rád, bez vzájomnej náklonnosti by to fungovať nemohlo. Moje city k Terezke sú viac než priateľské a myslím si, že je medzi nami viac takých žien, ktoré nachádzajú potešenie v druhých ženách, čo môžem povedať ako z vlastnej skúsenosti, tak z prijatej korešpondencie po otvorení tejto témy,” povedala Daniela s tým, že ľudia by mali robiť to, čo ich robí šťastnými a nestarať sa o predsudky druhých.