Mladučká manželka (18) Bohuša Matuša (47): Slovenský spevák ju vytočil do nepríčetna… Vyzerám ako ku*va!

Bizarná svadba českého speváka (47) s čerstvou 18-tkou: V detskom parku a... Pes ako družička!

Vzťah českého muzikálového herca Bohuša Matuša a mladučkej Lucinky sa verejne prepiera už niekoľko rokov. Dvojica sa totiž začala stretávať ešte v čase, keď bola brunetka pod zákonom. Dnes sú z nich už rodičia malej Natálky a 12. mája, teda v deň 18. narodenín nevesty, sa z nich stali aj manželia.

Na svadbu v zábavnom parku dvojica pozvala hŕstku svojich blízkych a priateľov. Medzi nimi aj slovenského herca Mariána Vojtka, ktorý pôsobí prevažne v Čechách. No a práve jeho slová mali mladú pani Matušovú poriadne vytočiť. Zrejme v potúženej nálade totiž vyzradil niečo, čo nemal.

„Pamätám si ju, keď bola mojou fanúšičkou. Pretože nám to nevyšlo, lebo ja som nemal záujem, prebral mi ju Bohuš. V tom období mala 14 rokov a bola dosť vyspelá. Kto ju nepoznal, mohol si myslieť, že je staršia. Prajem im to,“ povedal novinárom ženíchov kolega.

No a to nenechalo Luciou chladnou a na adresu Vojtka začala chrliť oheň. „Nikdy som nebola fanúšička Mariána Vojtka, na jeho vystúpenia som chodievala kvôli kamarátke, ktorá do neho bola zaľúbená. Dá sa povedať, že sme ho na svadbu pozvali kvôli nej, inak by medzi svadobnými hosťami ani nebol,“ vracia úder nevesta.

„On tvrdí, že som ho dlho objímala, ale bolo to presne naopak. Vždy sa vyfotil s mojou kamarátkou a potom sa začal sápať po mne a žiadať, aby som sa s ním odfotila. Vždy sa sápal po každej. Štve ma to, pretože takto vyzerám ako ku*va!“ nedávala si servítku pred ústa mama 5-mesačnej Natálky.