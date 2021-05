Pravda o kontroverznom vzťahu Bohuša Matuša a jeho Lucinky: Chcela aj tohto Slováka!

Na topkách sme vás už informovali, že z Bohuša Matuša a jeho partnerky Lucinky sú už novomanželia. Svadba sa konala presne na nevestine 18. narodeniny a jej kamarátka Monika pre portál expres.cz prezradila, že krajší darček si ani nemohla želať.

Bizarná svadba českého speváka (47) s čerstvou 18-kou: V detskom parku a... Pes ako družička!

Monika, ktorá novomanželov zoznámila, priznala, že začiatky tohto vzťahu boli poriadne dramatické. „Jej otec bol veľmi nahnevaný. Lucinka niekoľkokrát ušla z domu. Ja som pre ňu potom išla a priviezla som ju domov. Bolo to zložité obdobie. Myslím si, že ten, kto má dcéru, pochopí, že keď niekto ako 15-ročný uteká z domu za niekým o dosť starším, tak je to problém. Nečudujem sa mu,” uviedla pre expres.cz kamarátka, ktorá bola Lucinke na svadbe svedkom

Tiež odtajnila, že Lucinka svojmu vyvolenému klamala v tom, koľko má v skutočnosti rokov. „Tvrdila, že má sedemnásť. Bohuš to ale netušil a bol obvinený z toho, že je pedofil. Bol kvôli tomu na ňu aj nahnevaný a zhruba tri mesiace spolu ani nehovorili,” dodala.

Monika, ktorú si Lucinka vybrala za svadobného svedka, prezradila, že začiatky ich vzťahu boli poriadne dramatické. Zdroj: profimedia.sk

Monika však nebola jediná, kto médiám čo-to o vzťahu Bohuša a Lucinky vyzradil. Pusu na špacír si pustil aj muzikálový spevák Marián Vojtko, ktorý pochádza zo Slovenska. Ten poznal Lucinku ešte pred tým, než sa dala dokopy s jeho kolegom. „Pamätám si ju, keď bola mojou fanúšičkou. Pretože nám to nevyšlo, lebo ja som nemal záujem, prebral mi ju Bohuš. V tom období mala 14 rokov a bola dosť vyspelá. Kto ju nepoznal, mohol si myslieť, že je staršia. Prajem im to,” uviedol. Zároveň prezradil, že sa bežne spolu dlho objímali. Vojtko tiež priznal, že kolegovia si z Bohuša robili žarty a doberali si ho. „On to ale ustál a dobre to skončilo,” uzavrel.

Marián Vojtko priznal, že Bohušova Lucinka si v minulosti robila zálusk aj na neho. Zdroj: profimedia.sk