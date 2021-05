Bizarná svadba českého speváka (47) s čerstvou 18-kou: V detskom parku a... Pes ako družička!

Bohuš Matuš (46) otcom: Dieťa mu porodila 17-ročná Lucinka... Takéto dostala dcérka meno!

Začiatkom decembra sa z Bohuša Matuša a o 30 rokov mladšej Lucinky stali rodičia. Mladá Češka porodila muzikálovej hviezde dcéru Natálku. Už vtedy bolo jasné, že si dvojica chce povedať aj svoje áno. A uvoľňujúce sa opatrenia im to našťastie dovolili.

Presne v deň nevestiných 18. narodenín, teda dnes, si povedali svoje áno. No a svadba to je pomerne bizarná. Nekoná sa totiž v žiadnom kaštieli, ako pri celebritách býva zvykom, ale dôležitý životný krok urobili v zábavnom parku. Ako spevák vysvetlil, chcel tým pomôcť svojmu kamarátovi, ktorý je majiteľom.

„Nie je to detský park. Je to rodinný park, kde sú rodiny s deťmi. Nie je to tak kvôli parku, ale kvôli majiteľovi, ktorého mám rád. Je to poctivý a pracovitý chlap a ja mu chcem urobiť radosť a pomôcť mu,“ vysvetlil pred časom spevák. Nevesta oblečená v krásnych bielych šatách a ženích, ktorý si pri dôležitom životnom momente aj zaspieval, si povedali svoje áno počas krátkeho 5-minútového obradu. Spoločnosť im okrem priateľov a rodiny, robila dcérka, aj pes oblečený v družičkovských šatách.

O hudbu sa počas večera stará Freddie Mercury revival Jaroslava Breského. A medzi hosťami nechýbajú ani mnohé známe tváre ako Kateřina Brožová, či Bohušovi muzikáloví kolegovia Daniel Hůlka, Marian Vojtko či Milan Peroutka. A rozdávali sa aj poriadne drahé dary - producent Petr Tomeček dal novomanželom nové auto.

