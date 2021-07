Vážne PROBLÉMY manželky (18) Bohuša Matuša: Varovný prst od lekárov… Má ZÁKAZ otehotnieť!

Čerstvá pani Matušová musela nedávno podstúpiť akútnu operáciu popôrodneho pruhu. Prišla doslova o 5 minút 12. „Pupočný pruh som vraj mala hneď po pôrode, len sa na to neprišlo. Zistila sa to vlastne až vo chvíli, keď to začalo veľmi bolieť. Lekári mi hovorili, že som to zachytila v pravú chvíľu. Keby som prišla neskôr, mohol to byť veľký problém,“ priznala pre eXtra.cz.

Mladá rodinka tak hneď prešla veľkou skúškou. Mamička skončila na niekoľko dní v nemocnici a o bábätko sa nemohol starať ani otec - pracovne musel byť odcestovaný. Natálka bola preto u babičky. „V nemocnici sa to dalo zniesť. Prvý deň po operácii to bolo hrozné, druhý tiež, ale potom už to bolo v pohode. Hlavne mi chýbala Natálka. Veľmi ma mrzí, že ju teraz nemôžem brať do náručia, ale inak ma už nebolí vôbec nič,“ priznala Lucia.

Tá by vraj pokojne privítala ďalšieho potomka. Lekári však dvíhajú varovný prst a mladej mamičke dali prísny zákaz. „Ďalšie tehotenstvo teraz nehrozí. Lucinka musí teraz dlho čakať, než sa jej všetko po operácii zahojí. Doktori jej hovorili, že teraz asi rok nesmie byť vôbec tehotná. Bol by to veľký problém,“ povedal pre eXtra.cz Bohuš Matuš.

Bohuš Matuš a jeho Lucinka na ďalšie dieťa musia nateraz zabudnúť. Zdroj: Instagram B.L.L.