SMOLA Bohuša Matuša: Opletačky s POLÍCIOU kvôli svadobnému daru… Bol KRADNUTÝ!

Český spevák Bohuš Matuš dostal pozvanie do podcastu Superchat, kde sa moderátorke Gabriele Wolfovej doslova vyspovedal. Hlavnou témou bol samozrejme kontroverzný vzťah s jeho dnes už manželkou Luciou. O ich svadbe sa v zmienenej talkšou natoľko rozhovoril, že dokonca z neho vypadla dosť šokujúca informácia.

Keď sa ho moderátorka spýtala na ich veľký spoločný deň, spomenul si aj na jednu nepríjemnú záležitosť, kvôli ktorej mal opletačky s mužmi zákona. Spevák totiž dostal ako svadobný dar auto. Na prvý dojem sa to môže zdať ako naozaj štedrá a veľkolepá pozornosť, no úplne to tak nebolo a radosť z neho netrvala príliš dlho...

„To bol svadobný dar, ktorý mi za týždeň vzali,“ začal na úvod spevák a tým, čo nasledovalo, doslova odrovnal aj samotnú moderátorku. „Toho pána, čo mi ho dal, zavreli, to auto bolo kradnuté,“ poznamenal spevák. Tak tomu sa povie smola.

No zdá sa, že na speváka sa to sype jedna radosť. So svojou polovičkou sa presťahovali do nového bytu, no ako naschvál si ho tiež veľmi neužili. Už po štvrtý raz sa sťahujú. „Stala sa taká vec, že pani majiteľke toho bytu prišiel účet za energie a ja to samozrejme chápem a aj to, že ho chce narýchlo predať, aby mohla zaplatiť tieto šialené položky a je mi jej taktiež ľúto, ale my sme si tam kúpili úplne nový nábytok presne na rozmery toho bytu a je to na 11. poschodí, tak to ma štve a je to ťažké,“ posťažoval sa umelec. A tak aktuálne manželia hľadajú nové hniezdočko lásky. Pevne veríme, že sa im ho čoskoro podarí nájsť a tentokrát bez zbytočných komplikácií.