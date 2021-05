Slovenská speváčka sa druhýkrát vydala: Ďalšia svadba len štyri mesiace po tej prvej!

Dominikine a Michalove svadobné plány sa pod vplyvom korona-obdobia niekoľkokrát zmenili. Hoci to mala byť pôvodne veľká veselica v priestoroch rozprávkového kaštieĺa, hostí museli okresať. Svadba bola kvôli protipandemickým opatreniam iba v kruhu zopár ľudí. Dominika sa potom zmienila, že v máji by chceli svoje manželstvo osláviť s ďalšími svojimi blízkymi.

No a napokon to dopadlo tak, že dvojica v piatok obnovila svoje manželské sľuby, a tak sa vzali druhýkrát. A všetko sa konalo tak, ako si to manželia vysnívali pôvodne ešte v období, keď riešili prvú svadbu. „Keď sme už boli zmierení s tým, že oslava nebude, prišiel nový covid automat a svadby sa pustili 4 dni pred tou našou. To proste nevymyslíš. Tak som všetko rýchlo obvolala a v priebehu pár dní zorganizovala všetko, čo bolo treba," povedala pre Topky Dominika dva dni potom, čo sa druhýkrát stala nevestou.

Zdroj: Instagram D.J.

Veselica vraj dopadla nad ich očakávania, všetci sa skvele bavili a na svoje "podruhé" budú spomínať do konca života. „Bolo nás 33, takže len najbližšia rodina. My sme mali zabookovany termin 21.5. u všetkých, len už s tým v podstate kvôli korone nikto nerátal. Takže som ich všetkých obvolala a potvrdila, povedala, aké budú zmeny atď. Ale bol to stres," prezradila nám sympatická speváčka. Z Dominiky sa stala nevesta už druhýkrát v priebehu štyroch mesiacov Zdroj: Instagram D.J.

Zdroj: Instagram D.J.

To, že všetko vyšlo podľa plánov, pokladá za obrovský dar od toho hore. „Ja som v tom celom cítila Božiu ruku, lebo aj za tak krátky čas to šlo fakt úplne hladko, ľudia nám ešte aj po svadbe volali, aké bolo všetko super - jedlo, koláče, personál a hlavne zábava. Mali sme nonstop plný parket a fakt sme si to neskutočne užili," teší sa mladá umelkyńa, ktorá dokázala všetko zorganizovať až neuveriteĺne rýchlo.

Niet sa preto čo čudovať, že o Dominiku teraz žiadajú o rady aj ďalšie budúce nevesty. A usmievavá speváčka odkazuje, že im rada poradí. „Mne nevesty píšu aj na Instagrame, že čo, kde, kedy, ako. A ja som taká, že sa rada podelím o rady a tipy, pretože každému prajem takú nádhernú svadbu," dodala na záver umelkyňa. Jej i manželovi Michalovi k druhej svadbe srdečne gratulujeme!