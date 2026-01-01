Pamätáte si Inu z Nemocnice na okraji mesta? TAKTO dnes vyzerá a... Priznala STRACH z kamery!

PRAHA - Seriál Nemocnica na okraji mesta patril v 70. rokoch minulého storočia k najsledovanejším počinom. Niet preto divu, že po 20 rokoch televízia prišla s jeho pokračovaním. Pamätáte si však sestričku Inu? Pozrite, ako dnes vyzerá a... Priznala strach z kamery!
Sestrička Ina patrila ku kľúčovým postavám kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta. Stvárnila ju herečka Andrea Čunderlíková - rodáčka z Prahy, ktorá má však k Slovensku silné puto. Po otcovi je totiž polovičná Slovenka. Vyštudovala strednú ekonomickú školu, no napokon jej kroky viedli, aspoň na čas, úplne iným smerom. Stala sa herečkou.
No hoci je postava sestričky jej najvýraznejšou, pôvodne ju ani nechcela prijať. Dôvodom bol fakt, že utiahnutá Ina bola jej pravým opakom. Herečka je totiž temperamentná, energická a poriadne ukecaná. Dlho však v šoubiznise nezotrvala. Po nežnej revolúcii sa rozhodla svet reflektorov vymeniť za manažérsku stoličku a v tomto odvetví pôsobí dodnes.
No zdá sa, že opäť uvažuje o zmene. Čunderlíková sa objavila na krste nového CD Felixa Slováčka Andělské Vánoce a knihy Františka Jiráska Fotografoval jsem hvězdy, kde prezradila, že by sa k herectvu vrátila. „Keby prišla zaujímavá ponuka, ktorá by ma oslovila, tak by som si rada znova zahrala,“ priznala pre Aha!, no zároveň vyslovila veľké obavy. „Ono už je to dlho, čo som z tej práce odišla. Je to ďaleko ťažšie sa vracať. Ja sa trochu bojím,“ priznala bývalá herečka. A pozrite, ako vyzerá!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%