Jojkárska moderátorka ukázala pravú tvár materstva: FOTO Zúfalá a uplakaná... Silný odkaz mamičkám!

Pôvabná tmavovláska sa v marci stala mamičkou vytúženého synčeka Robka, ktorého na svet priviedla v Bojniciach. Svoj malý poklad nadovšetko miluje, no v poslednom období sa jej chlapček postaral o poriadne krušné večery. Neustále plače a jeho rodičia už boli z celej situácie zúfalí, keďže netušili, čo je dôvodom jeho každodenného náreku.

Soňa sa s celou vecou zverila svojim sledovateľom na Instagrame a požiadala ich o tipy, o čo by mohlo ísť, keďže maličký je zdravotne v absolútnom poriadku. No a neskôr Skoncová dokonca zverejnila aj uplakanú fotku so synčekom v náručí, ktorá absolútne odzrkadľuje to, čo si niektoré čerstvé mamičky bežne prežívajú.

„Robko plače každý večer v tú istú hodinu, približne o 19:00. Prvé dni som si myslela, že sú to koliky (každý za tým vidí koliky). Dokonca mal nasadenú liečbu, ktorá nič nezmenila. Moja intuícia mi však našepkávala, že to s bolesťami bruška nesúvisí," vysvetlila jojkárka moderátorka.

Robkov plač vie Soňu poriadne vytrápiť Zdroj: Instagram S.S.

Materské city jej nedovolili, aby to nechala tak a pátrala, čo sa nárekmi jej synčeka môže byť. „Dozvedela som sa o “Witching Hour”, po slovensky čarovná hodinka, ktorá sa objavuje večer aj keď je napapaný, prebalený, poláskaný, netrápi ho bruško. Robko spustí nárek, pri ktorom som si mnohokrát poplakala spolu s ním. Občas plače polhodinu, niekedy dlhšie a inokedy len krátku chvíľu. Na upokojenie nepomáhalo takmer nič," opísala utrápené večery Soňa.

Na utíšenie chlapčeka vraj nezaberalo nič. Vyskúšala kolísanie, spievanie či nosenie, no potom vraj "objavila Ameriku". „Robka najčastejšie ukľudní prso (zázrak) alebo nosič (ďalší zázrak). A dôvod, prečo má tieto záchvaty plaču? To keby sme vedeli. Dočítate sa, že za tým môže byť vývin nervovej sústavy, preúnava, veľa vnemov počas dňa a jednoducho potrebuje cítiť rodiča," napísala Soňa s tým, že sama sa snaží upokojovať myšlienkou, že je to iba obdobie. A na záver venovala silné slová všetkým ženám, ktoré prechádzajú niečím podobným.

„A prečo o tom píšem? Pocit spolupatričnosti je hlavným motívom ľudského správania. Takže, milé moje, chcem, aby ste vedeli, že sme v tom spolu, keď vaše dieťatko plače. Je úplne jedno, či je to Witching Hour, kolika či iné trápenie. Pocit spolupatričnosti vzniká len vtedy, keď svetu predkladáme svoje pravé ja, teda nedokonalé ja. Jednoducho, keď sme sami sebou a spoločnosť nás prijíma takých, akí sme. A aj toto som ja. Uplakaná, občas zúfalá, ale šťastná, že mám syna aj vás," dodala na záver moderátorka.