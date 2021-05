Divadlu je koniec: Tinin ex zbalil mladú žabu... Konečne to priznala!

Neskôr sa ukázalo, že na klebetách predsa len niečo bude. Párik totiž spolu v marci tohto roka dovolenkoval na exotickom Zanzibare. Separ tam mladú krásku pozval na dovolenku. Okamžite sa teda začali rojiť otázky, ako to teda v skutočnosti je. Cynthia však na otázky, či tvoria pár, reagovala stále odmietavo.

„Áno, bola som pozvaná na Zanzibar, na nič sa nehrám a už dupľom sa netvárim, že som sama na nejakej vedľajšej izbe. Čo je zlé na tom, keď prijmeš takéto pozvanie od niekoho, koho máš rada a s kým ti je dobre? Keby teba niekto taký teraz pozval, povieš nie? Chcel ísť na Zanzibar a nechcel ísť sám, tak zavolal mňa. Keď spolu trávime čas, musíme tomu dať nejaký status vzťahu?” vysvetľovala vtedy mladá blondínka.

Lenže uplynuli len dva mesiace a tanečnica konečne priznala farbu a prestala sa tváriť, že ide len o nezáväzné trávenie spoločného času. Fanúšikom dala na Instagrame priestor na ich otázky a samozrejme, mnohé z nich sa týkali práve jej vzťahu s raperom. „Áno, chodím so Separom. A akože áno, je najlepší. Je. Som vo vzťahu šťastná,“ napísala tentoraz otvorene.

Cynthia už vzťah so Separom netají. Zdroj: Instagram

A ako to vlastne celé začalo? „No nie, že sme nechceli priznať vzťah. My sme spolu trávili čas, a tak sa to stalo potom. Prvýkrát sme sa videli na natáčaní klipu Money 2. A aj keď fotím jeho značku tretí rok, tuším, tak prvýkrát sme sa videli fakt na tom natáčaní,” opísala, ako k ich romániku došlo.

Cynthia Tóthová Zdroj: Instagram

Svojho milého si však nevie vynachváliť a hovorí, že je s ním skutočne šťastná. „Extrémne mám rada to, že on všetkým pomáha. Normálne má také dobré srdce, že to nemá len tak niekto. On pomáha útulkom, detským domovom, všetko možné,“ dodala ohľadom svojho partnera zamilovaná influencerka.