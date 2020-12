Adela Vinczeová o priebehu adopcie aj túžbe po vlastnom dieťati: Cítila som sa menejcenne!

BRATISLAVA - Už dlho nie je žiadnym tajomstvom, že manželia Adela (40) a Viktor Vinczeovci (29) túžia po spoločnom potomkovi, no rovnako ako mnoho ďalších párov majú, žiaľ, problém s jeho počatím. No moderátorka sa rozprávaniu o tejto téme vôbec nevyhýba. Najnovšie o nej prehovorila opäť a opísala aj to, ako to vyzerá s adopciou dieťaťa.

Keď sa Adely v rozhovore pre Báječnú ženu spýtali, či nemala v živote obdobia, kedy jej bolo ľúto, že sa im s dieťaťom nedarí, odpovedala veľmi úprimne. A síce, že to nebolo ani tak o nej samej. „Mala som tie pocity len vtedy, keď to riešilo moje okolie. Sama od seba som to nikdy akosi úprimne nepocítila. Podľa mňa nie je hanba priznať, že sme odlišní a že nie každá žena to má rovnako,” uviedla s tým, že ona sama sa nikdy ani nehrávala s bábikami a príchod bábätka nebol jej prioritou.

„Keď však na to prišiel vek, začala som sa cítiť čudná a menejcenná,” povedala otvorene Vinczeová a dodala, že dieťa vníma ako dar, nie ako povinnosť. No a to je dôvodom, prečo s manželom chcú riešiť adopciu, pričom o takejto možnosti začali verejne hovoriť počas tohto roka. „Vidíme možnosť dať niekomu, kto tu už je, šancu. Možno aj preto, že nie sme na predstavu rodičovstva takí upnutí, by sme mohli byť pohodovými rodičmi,” myslí si moderátorka.

Adela a Viktor Vinczeovci otvorene hovoria o možnosti adopcie dieťatka. Zdroj: Jan Zemiar

Tá odpovedala aj na otázku, či okolo adopcie nie je na Slovensku až priveľká byrokracia. „Ten postup si z rôznych dôvodov byrokraciu vyžaduje. Rozhoduje sa o živom tvorovi, o človeku,” odpovedala s tým, že s Viktorom to nevnímajú ako prekážku a tento postup rešpektujú. „Ani sa neponáhľame. Máme to nastavené v otvorenosti. V Božích rukách. Bude, ako má byť,” dodala k tejto téme Adela.