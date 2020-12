Smutná správa: Legendárny český hudobník (73) má rakovinu... Priznal to rovno vo vysielaní!

„Pustím to do sveta, nech to všetci vedia. Som v liečbe na chemoterapii, takže čakám, či sa to spraví, alebo nie," šokoval hudobník vo víkendovom rannom vysielaní rádia Impuls. Hoci by mnohí čakali, že bude hovoriť o ťažkom bojí s týmto ochorením, Nedvěd prekvapil svojim pozitívnymi prístupom.

František Nedvěd priznal, že bojuje s rakovinou Zdroj: CT

Hoci neprezradil, o aký druh rakoviny ide, akýkoľvek jej typ je vážnym a obávaným ochorením. On sa však nezdáva a verí, že svoj zápas vyhrá. „Náladu mám dobrú, ničomu nepodlieham, len sa liečim. Verím, že budúci rok bude lepší, než ten tohtoročný," vyjadril sa spevák a gitarista. Chorobu mu vraj lekári diagnostikovali krátko predtým, než Česko zasiahla pandémia koronavírusu, 28. decembra ho v nemocnici čaká tretia terapia.