Banášová a jej "tenkrát poprvé": Dotlačili ma do toho!

BRATISLAVA - Tak už aj ona! Hoci je pre mnohé celebrity samozrejmosťou mať instagramový profil, prostredníctvom ktorého komunikujú s fanúšikmi, Adela Vinczeová (40) tomu odolávala. V týchto dňoch sa to však zmenilo. Ako obľúbená moderátorka priznala, bola k tomu napokon dotlačená. Pozrite sa, ako vyzerá jej úplne prvý príspevok!

Konečne! Hurá! Na tento moment som čakala! Aj takéto reakcie sa objavujú pod prvým príspevkom, ktorý na sociálnu sieť Instagram dala najobľúbenejšia slovenská moderátorka Adela Vinczeová. Tá nedávno prezradila, že na spomínanej platforme má tajný profil, prostredníctvom ktorého sleduje niektorých kolegov zo šoubiznisu, či profily s receptami, fitness videami a mačkami.

Fanúšikovia mali doposiaľ možnosť vidieť ju na profile jej manžela Viktora. Ten neraz zverejnil aj poriadne súkromné informácie a momentky.

V týchto dňoch však vznikol aj profil, ktorý bude spravovať samotná Adela. „Vitajte na instagramovom profile k relácii Trochu inak, ktorý sa volá Trochu inak s Adelou. Rozhodli sme sa, že budeme mať takýto profil, aby sme k vám boli bližšie, aby ste nám mohli dávať vaše feedbacky, ohlasy, možno nejaké námety a priznám sa, že sme boli do toho aj trošku dotlačení, lebo je doba, aká je a sú ľudia, ktorí by si nami chceli streamovať a chcela by som s nimi streamovať aj ja,” vysvetlila vo svojom úplne prvom príspevku známa blondínka, ktorá má momentálne viac ako 8-tisíc followerov. Niet však pochýb, že ich bude stále viac a viac.

VIDEO: Adela Vinczeová a jej začiatky na Instagrame :)