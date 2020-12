Bojuje s KORONAVÍRUSOM aj hoaxami, Vinczeho vyspovedala polícia: VIDEO Prezradil plány na Vianoce!

O priebehu ochorenia známy manželský pár otvorene hovorí, čo so sebou prináša nielen množstvo povzbudivých slov, ale aj negatívne komentáre tých, ktorí stále neveria, že vírus môže spôsobiť vážne komplikácie.

O koronavíruse aj hoaxoch, ktoré sa s ním spájajú. moderátor znova prehovoril pre slovenskú políciu.Tá pravidelne monitoruje nepravdy spojené so zákernou nákazou. Rozhovor zverejnili na svojom instagramovom účte.

Vo videu Vincze opisuje, že pod "hlučné" nenávistné reakcie ľudí sa podľa neho podpisuje najmä neistota v spoločnosti či dokonca strach z vírusu. Myslí si však, že je potrebné ukazovať realitu, keďže mnohí sa stále vo svojom okolí nestretli s nikým, kto sa infikoval, prípadne mal ťažší priebeh ochorenia.

Čo by odkázal tým, ktorí tvrdia, že vyzerá zdravo a za "divadielko" dostal zaplatené? "Doteraz čakám na tie vyplatené peniaze," zažartoval a celú situáciu označil ako "absurdistan". „Tí ľudia, myslím si, že týmto spôsobom filtrujú svoju neistotu z tej situácie, ktorú to prináša. Želám im, aby to nemuseli prekonať a aby nemali nikoho vo svojom okolí, kto napríklad zomrel," povedal s tým, že on sám mal známych, ktorí koronavírusu podľahli.

Vinczeho spočiatku potrápili vysoké horúčky, v súčasnosti sa jeho stav zlepšil, no stále ho trápi kašeľ či únava. Zdroj: Instagram V.V.

Podotkol, že je potrebné poukazovať na to, že aj mladého človeka môže vírus pripútať k posteli. On sám podľa jeho slov "nezomiera", no stále je veľmi unavený, kašle, má tlak na hrudníku. Od detstva pri tom nebýva chorý, obchádza ho aj prechladnutie. Pravidelne športuje, zdravo sa stravuje a otužuje.

Vincze v rámci prevencie v prvom rade odporúča nosenie rúšok, keďže podľa neho ide o lacný a efektívny spôsob, ako ochrániť seba aj svoje okolie. On sám sa mal nakaziť od jeho manželky Adely, dvojica predpokladá, že ona sa infikovala počas nakrúcania niektorej z relácií, v ktorej účinkuje. Počas natáčania totiž platí "bezrúšková výnimka".

Čo plánujú na Vianoce?

Moderátor prezradil aj plány na blížiace sa sviatky. Vincze si vie podľa jeho slov predstaviť "každú realitu Vianoc". Manželia plánujú dodržiavať opatrenia, ak to bude nutné, nestretnú sa ani s rodinou.

"Budúcoročné Vianoce budú krajšie, keď sa stretneme opäť všetci. A nie len teraz sa nasilu stretnúť, aby sme sa možno niekde ponakazovali a niekto z našej rodiny tam budúci rok, len kvôli tomu, že sme sa silou-mocou potrebovali stretnúť, nebude," uzavrel.