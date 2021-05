Dôležité rozhodnutie Adely a Viktora: Rómske dieťa!

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že Adela Vinczeová a Viktor Vincze majú problém so splodením vlastného dieťaťa. Uvažujú preto aj o adopcii. V tejto súvislosti sa vynorila otázka, či by dali šancu aj rómskemu dieťaťu. A ich odpoveď je jednoznačná!

Moderátor Viktor Vincze pred časom otvorene priznal, že má problém so spermiami. To je dôvod, prečo jeho manželka Adela Vinczeová zatiaľ neoznámila radostnú správu o tehotenstve.

Zdroj: Instagram VV

Dvojica odvtedy čelí otázkam, ako bude túto situáciu riešiť. V októbri minulého roka Viktor na priamu otázku odpovedal, že sú v prípravnej fáze adopcie a nič zatiaľ nie je isté. „Väčšinu detí v detských domovoch ich biologickí rodičia neuvoľnili na adopciu. Takže väčšina detí je neadoptovateľných,” prezradil.

V rámci osvojenia cudzieho dieťaťa sa špeciálne na Slovensku často vynára aj otázka, aké by to dieťa malo byť. A najnovšie moderátor komentoval otázku, či by mohlo byť aj rómske.

K tejto téme sa vyjadril pri fotografii, ktorá ich s manželkou zachytáva sediacich na gauči. „A raz bude s nami na tomto gauči možno sedieť aj dieťa rómskeho pôvodu. To je odpoveď na vašu víkendovú otázku, či by sme v rámci adopcie prijali aj malú Rómku alebo Róma. Prijali,” vyhlásil jednoznačne Vincze.

Ako dodal, stále menej Slovákov je ochotných urobiť tento krok, ale oni dvaja ani chvíľu pri rozhodovaní neváhali a žiadne podmienky ohľadom farby pleti si nekladú. Sú však zároveň zmierení aj s tým, že to vôbec nemusí vyjsť. „Možno to v našom prípade nakoniec dopadne tak, že k nám vôbec žiadne dieťa nepríde, ani tmavé, ani svetlé, lebo to ani my nebudeme vo finále cítiť. Ale nevyradili sme ho dopredu len pre jeho farbu pleti. Každé dieťa by totiž potrebovalo rodinu a kvalitné zázemie. No to rómske je ihneď po narodení v nevýhode,” uviedol markizák.